Incidentes en Independiente y U. de Chile: batalla campal y partido cancelado

Se jugaba en el Estadio Libertadores de América y estaba empatado 1-1. Un grupo de fanáticos del equipo trasandino prendió fuego butacas y luego barras del "Rojo" invadieron la popular visitante, provocando un enfrentamiento.

21/08/2025 | 06:10Redacción Cadena 3

FOTO: Los hinchas de la U de Chile protagonizaron serios incidentes.

El partido entre Independiente y la Universidad de Chile se canceló tras incidentes en las tribunas al comienzo del segundo tiempo, con el duelo igualado 1-1, válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en el Estadio Libertadores de América.

Varios hinchas del conjunto visitante arrojaron objetos y proyectiles desde la tribuna Pavoni Alta hacia la Baja, donde se encontraban simpatizantes del “Rojo”, y lastimaron a varias de las personas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El lamentable comportamiento del grupo de fanáticos del cuadro trasandino generó que varios hinchas del elenco de Avellaneda tuvieran que refugiarse debajo de los techos de las gradas, mientras que ingresaron al terreno de juego para detener las acciones.

En varios videos en las redes sociales, se observa cómo los simpatizantes del cuadro azul prendieron fuego butacas, arrojaron botellas y piedras al sector de Independiente y portaron palos de gran tamaño.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cuando aún quedaban algunos chilenos por salir de la tribuna, la barra brava de Independiente ingresó, los golpeó, algunos fueron apuñalados o gravemente heridos y uno, acorralado, se cayó desde la segunda bandeja de la Tribuna Pavoni.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué partido se jugará? Independiente vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo? Se jugará este miércoles en el Estadio Libertadores de América a las 21:30.

¿Cuál es el objetivo de Independiente? Dar vuelta el 1-0 que sufrió en la ida y avanzar a cuartos de final.

¿Qué rendimiento tiene Independiente recientemente? Acumula siete partidos sin conocer la victoria.

¿Cómo le fue a Universidad de Chile en la fase previa? Pasó a la Copa Sudamericana tras ser tercero en su grupo de la Copa Libertadores.

[Fuente: Noticias Argentinas]

