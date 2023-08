Gerónimo Rulli sufrió una dura lesión en el hombro y no podrá jugar hasta 2024

El arquero argentino Gerónimo Rulli, campeón del mundo en Qatar 2022, sufrió una lesión en el hombro y deberá mantenerse alejado de las canchas hasta el año próximo.

De acuerdo a lo expresado hoy por su equipo, el Ajax de Amsterdam, luego de la preocupante salida del campo de juego del platense durante el partido ante Heracles en la primera fecha de la liga neerlandesa, el guardametas deberá ser operado y recién podría reaparecer para la segunda parte de la temporada 2023/24.

