Fabbiani contra Gago: "Detesto cuando no aceptan que el rival fue superior"

El director técnico de Newell´s Old Boys, Cristian Fabbiani, afirmó hoy que "detesta cuando no se acepta que el rival fue superior", en referencia a los dichos del entrenador de Boca, Fernando Gago, tras la victoria por 2-0 ante el "Xeneize" del pasado domingo.

En declaraciones televisivas, al "Ogro" se lo vio molesto y criticó fuertemente los dichos por "Pintita" en la conferencia de prensa posterior al duelo llevado a cabo en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa de Rosario, válido por la undécima fecha del Torneo Apertura.

"A MÍ NO ME GUSTA CUANDO LOS ENTRENADORES RIVALES TE SACAN MERITO... ODIO CUANDO NO ACEPTAN QUE EL RIVAL ES MÁS QUE EL OTRO"



El Ogro Fabbiani habló sobre sus declaraciones post-Boca y disparó contra Pintita Gago





"Detesto cuando no se acepta que el rival es más que el otro. Cuando el adversario te pasa por arriba lo tenes que decir. Nosotros jugamos perfecto y de la forma que quisimos, eso es lo importante", soltó el DT de la "Lepra".

Por su parte, Gago había indicado: "Tuvimos el balón, pero lo manejamos mal cuando había que atacar y hubo muchas pérdidas. La jugada del primer gol fue un doble error. Sabíamos que podían hacer eso de buscar un pelotazo largo a González para que la bajara a los extremos. A partir de ahí el partido se dio de otra manera".

En la misma línea, el ex delantero de River disparó: "No sólo Gago me quitó mérito, muchas veces los directores técnicos ponen excusas. No me gustan porque les quitan virtudes a mis jugadores y me faltan el respeto".

Por último, Fabbiani analizó el triunfo de Newell´s -el primero desde que el "Ogro" asumió el cargo- y reconoció la importancia de la presencia del delantero del cuadro azul y oro, Exequiel Zeballos, en el terreno de juego.

"Cuando no juega Exequiel Zeballos al equipo rival se le hace más fácil porque Boca pierde uno contra uno. Sin desequilibrio y solo con pases, tiene la pelota, pero no te lastima. Cuando ingresó empezamos a sufrir y tuve que armar un esquema 5-4-1", concluyó.