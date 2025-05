El Valencia apunta contra Netflix por el documental de Vinicius

El Valencia de España exige una “rectificación” por parte de la productora del documental del delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, por dejarse manipular por el jugador en la serie.

El pasado jueves, la plataforma audiovisual Netflix estrenó el documental “Baila, Vini” en el que se hace hincapié en el racismo que los hinchas del Valencia le propinaron al futbolista brasileño del Real Madrid el 2 de marzo del año pasado en el estadio Mestalla.

/Inicio Código Embebido/

?? Ante la injusticia y falsedades cometidas con la afición del Valencia CF, desde el Club hemos exigido por escrito una rectificación inmediata a la productora del documental por lo ocurrido en Mestalla y que no se corresponde con la realidad. La verdad y el respeto a nuestra… https://t.co/3Xy66YnL3b — Valencia CF (@valenciacf) May 19, 2025

/Fin Código Embebido/

En este documental, el atacante formado en Flamengo de Rio de Janeiro señaló que el público del equipo andaluz le coreó "mono, mono" cuando en realidad eran gritos de "tonto, tonto". El club emitió un comunicado pidiendo respeto al valencianismo y reservándose las acciones judiciales que en derecho le asistan.

“Ante la injusticia y falsedades cometidas con la afición del Valencia CF, desde el Club hemos exigido por escrito una rectificación inmediata a la productora del documental por lo ocurrido en Mestalla y que no se corresponde con la realidad. La verdad y el respeto a nuestra afición deben prevalecer. El Valencia CF se reserva las acciones judiciales que en derecho le asistan” expresó la institución valenciana.

El que también se sumó a las críticas hacia el documental fue el delantero del primer equipo del Valencia, Hugo Duro: "Cualquiera que haya ido a Mestalla, cualquiera que haya visto un vídeo se ve que se dice 'tonto'. No lo he visto. No sé por qué quieren subtitularlo con algo que no se dijo. Tres imbéciles fueron castigados de la manera que merecen, pero no por eso el resto de la afición se merece ser tachada como racista. Sobre todo, cuando es mentira y hay muchos vídeos que lo demuestran”.