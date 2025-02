El Inter Miami presentó su nueva camiseta con Messi como protagonista

El Inter Miami presentó su nueva camiseta para la temporada 2025, con el capitán Lionel Messi como modelo.

Luego de estar presente en el Caesars Superdome de New Orleans para asistir a una nueva edición del Super Bowl, donde Philadelphia Eagles derrotó a Kansas City Chiefs, se vio al argentino en las redes sociales del equipo de Miami.

El nuevo modelo se llama “Euforia” y será la camiseta titular de las “Garzas”, diseñada especialmente por Adidas –que también se encarga de la vestimenta de la “Albiceleste”-. De esta manera, el equipo estadounidense vestirá su característico color rosa con detalles negros.

Lo más llamativo son las líneas verticales en dos tonos diferentes de rosa intercalados, lo cual le da cierta similitud a la clásica camiseta rayada de la Selección argentina.

Sus fanáticos podrán adquirirla desde el miércoles 12 de febrero.

