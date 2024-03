"El Huevo" Acuña sufrió insultos racistas en un partido de La Liga española

En el duelo entre Getafe y Sevilla por la Liga Española, el defensor argentino, Marcos Acuña sufrió insultos racistas por parte del público local que obligó al árbitro del encuentro a parar el partido por varios segundos.

A los 15 minutos de la segunda etapa, el “Huevo” se acercó a hablar con el juez del encuentro, Javier Iglesias Villanueva y uno de sus asistentes para contrales lo que sucedía en las gradas y estos automáticamente iniciaron con el protocolo correspondiente a estos casos que se viven cada vez con mayor frecuencia en la Liga española.

El Sevilla FC condena los insultos racistas y xenófobos sufridos este sábado por su jugador Marcos Acuña y su cuerpo técnico durante el #GetafeSevillaFC. #LALIGAVSRacismo — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 30, 2024

Según lo que detallaron los protagonistas, un grupo de aficionados del Getafe le gritaron “mono” en reiteradas ocasiones al defensor campeón del mundo, lo que obligó al “Huevo” a informar la situación y que el árbitro pare el partido.

Tras el párate, el partido entre Getafe y Sevilla continuó y los sevillanos se llevaron la victoria con gol de su capitán Sergio Ramos que tras el partido declaró: "Venimos reclamando, dentro del fútbol, respeto, que la gente no venga a liberarse y a decir tonterías. Toca señalarlos y prohibirles la entrada, esto debe ser un deporte para unir, no para separar. Ellos no pertenecen a los estadios de fútbol".

El capitán del Getafe, Djené, se solidarizó con el defensor argentino y detalló que "si se han escuchado cantos, hay que parar porque eso no puede ser".

Este fin de semana, ni siquiera jugaré. Pero tuvimos tres casos despreciables de racismo en España solo este sábado.



Todo mi apoyo a Acuña @AcunaMarcos17 y al entrenador Quique Flores, del @SevillaFC . A Sarr y al @RMajadahonda que su valentía inspire a los demás. Los racistas… — Vini Jr. (@vinijr) March 30, 2024

El repudiable hecho generó rápidamente repercusión y apoyo para el defensor en otros jugadores y equipos de la liga española que atraviesa un momento duro en cuanto al racismo en los estadios con muchas denuncias de futbolistas, entre ellos, la estrella del Real Madrid Vinicius Junior quien hace algunos días rompió en llanto en una conferencia de prensa.

El informe oficial

En el informe arbitral figura que en el minuto 68 tuvo que detener el encuentro por insultos racistas sobre el dorsal 19 del equipo visitante como "Acuña mono" y "Acuña vienes del mono" desde "aficionados situados en la zona central del campo detrás de la posición de mi árbitro asistente N°2".

