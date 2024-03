Dalma Pérez, la primera mujer árbitro de Córdoba en llegar a la AFA

Gabriel Rodríguez

Las mujeres van ganando cada vez más terreno en el fútbol, dejando atrás los prejuicios sobre la inserción del sexo femenino en el deporte más popular del planeta. El mundo de la redonda fue testigo hace más de dos décadas de un cambio significativo con la irrupción de la tucumana Florencio Romano en el arbitraje, la pionera en esta transformación.

Fecha a fecha la Dirección Nacional de Arbitraje designa a un plantel de 15 árbitros mujeres, dentro de un número que supera los 300 jueces dependientes de la AFA en los distintos campos de juego del país.

Y en esa plantilla se encuentra Dalma Pérez, la primera mujer salida de la Liga Cordobesa de Fútbol en firmar contrato con AFA y dirigir en sus categorías, a la que luego se sumó Evelyn Luján, otra cordobesa que está dando sus primeros pasos en el ámbito nacional.

La joven jueza admite que proviene de una familia de deportistas y en diálogo con Cadena 3 declaró: “Jugaba al fútbol cuando era más chica y mi mamá una vez vio una mujer dirigir… y bueno, me aconsejó que siguiera por ahí porque a ella le gustaría verme siendo árbitro. Y así comenzó todo, más por darle el gusto a ella y terminó por gustarme al punto de hacerla mi prioridad en mi vida y profesión”.

A los 28 años de edad, Dalma sabe dividir el arbitraje de su otro trabajo ya que también es enfermera en la Clínica Privada Vélez Sarsfield.

En un breve repaso por su carrera hasta llegar al lugar que hoy ostenta recordó: “Dirigí 11 años en la Liga Cordobesa. Y también otras ligas del interior como son las de Colón, San Francisco, Río Tercero, Torneo Provincial entre otros. Inclusive el Torneo Regional Amateur que pertenece al Consejo Federal, en donde pude ser árbitro principal”.

Y no olvida que se inició bien de abajo: “En Liga Cordobesa, comencé con los más pequeños hasta llegar a la Primera A. Luego realicé el curso nacional y federal de AFA. En marzo del año pasado fui convocada para rendir exámenes escritos y físicos para un posible contrato. Y al mes me llamaron para firmar el mismo”.

Dalma reconoce que a los 16 años mientras hacía el curso, ya dirigía para CAFUCC (Cooperativa de Arbitros de Fútbol de la Ciudad de Córdoba), asociación a la que pertenecen los árbitros de la Liga local y hoy actúa de principal para UCAD (Unión Cordobesa de Arbitros Deportivos), trabajando en el fútbol masculino.

Bajo el ala de la Asociación del Fútbol Argentino, Dalma participa activamente en partidos del Torneo Federal “A”, la tercera categoría del fútbol nacional en donde precisamente este domingo estará de cuarto árbitro en Camioneros – Ferro de General Pico, en Luján, por la segunda fecha del certamen.

“En AFA no hay árbitras que dirijan como principal aún en el Federal A. En sí ninguna mujer lo es en todas las categorías, somos todas asistentes o cuarto árbitro”, se sinceró y ponderando eso como una materia pendiente del espectro femenino.

Es que Salomé Di Iorio, Laura Fortunato, Gisela Trucco y Mariana de Almeida, entre otras no pudieron todavía emular a Estela Alvarez de Olivera, quien en 2009 alcanzó lo que ninguna árbitra argentina ha logrado hasta el día de hoy: jugar como jueza principal un partido de Nacional B

El debut, aquel 11 de junio de 2023. “Mi primer partido por el Federal A fue de cuarto árbitro en Sarmiento de Resistencia y San Martín de Formosa, en junio del año pasado. Me fue bien, es otro ambiente, contexto, mucho más profesional en donde tenés canchas llenas y mil ojos mirándote, cámaras y micrófonos cerca. Los clubes sabían de mi debut, me recibieron muy bien y tuvieron muchas consideraciones, si bien uno se prepara para cada partido desde su lado, tuve muchísimo apoyo”, recuerda.

“Tendremos la posibilidad de crecer”

Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje declaró que la cuenta pendiente en lo personal es que una mujer dirija en la máxima categoría y no fue una frase más para Dalma Pérez.

“Es totalmente positivo. Si te ponés a fijar en la actualidad en otros países hay muchísimas mujeres arbitrando máximas categorías, incluso ternas puramente femeninas. Y en Argentina todavía ese proceso de crecimiento está a paso de tortuga”, aseguró en primera medida.

Para la cordobesa, el ejemplo que baja de FIFA es el camino a seguir: “El fútbol argentino es muy diferente y único a nivel nacional. Acá tenés equipos que entrenan para ir más allá del deporte fútbol en sí y tiene su grado de dificultad, pero también considero que hay muchas mujeres que han tenido grandes oportunidades y hoy forman parte del plantel de FIFA y que nos representan muy bien. Y hay otras a nivel local que se preparan demasiado para cuando les toque”.

Por último destacó la preparación mental por sobre todo: “Desde nuestro lado trabajamos no solo lo físico e intelectual, sino que nos preparamos con psicólogos, terapias, entrenamientos personalizados y vemos bastante fútbol. No es una carrera fácil y si queremos estar al nivel de lo que exige el fútbol nacional no podemos relajarnos. Sé que pronto a largo o a corto plazo tendremos la oportunidad de crecer a paso grande”.