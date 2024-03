Toviggino salió a cruzar a Tevez por sus criticas al arbitraje: "Memoria eólica"

El entrenador de Independiente, Carlos Tevez, dijo este martes estar "caliente" con el arbitraje, luego del empate 2 a 2 frente a Barracas Central, por la Copa de la Liga Profresional, debido a que consideró que el referí Pablo Dóvalo inclinó la balanza a favor del local en dos jugadas que despertaron polémica.

"Nos cagaron", aseguró Tevez en declaraciones formuladas a la prensa en el estadio Tomas Adolfo Ducó de Parque Patricios.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El reclamo del DT de es a raíz de un planchazo de Alexis Domínguez contra Iván Marcone cuando su equipo ganaba 1 a 0 y una mano de Carlos Arce en su propia área en el segundo tiempo.

Ninguna de las dos acciones fue revisada por el referí en el VAR.

"Este tipo tiene que empezar a terminarla porque se caga en el trabajo de los chicos y del club. Ya tiene antecedentes con Barracas y viene y te roba igual", expresó Tevez.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Antes del partido le dije a los chicos que jugábamos contra 14", arremetió el entrenador sobre la injerencia del arbitraje.

Y añadió: "Nos cagaron. Sabíamos que iba a pasar y pasó. Es como que un chorro te avise que te va a robar y va y te roba".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"No voy a hablar del VAR. Saben que no hablo del VAR ni de los arbitrajes, pero lo de hoy ya es muy obvio. Siempre pido que me caguen, no quiero que me ayuden... Así me parece que el fútbol argentino hoy está dañado", completó.

La respuesta de Toviggino

Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y titular del Concejo Federal, apuntó contra Carlos Tevez por sus declaraciones sobre el árbitro post partido ante Barracas.

"Como no eras tan estudioso en el curso para DT (Digo por el Analítico) seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometías faltas de cárcel y solo terminaban en amarillas!! Tampoco te escuché en algunos partidos anteriores, q me reservo. En fin, Memoria Eólica", escribió en su cuenta de X.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/