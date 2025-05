El descargo de Navarro: "En el fútbol no hay cabida para los discursos de odio"

Lo que debía ser una noche de fútbol por la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores se transformó en un episodio lamentable que dejó al descubierto las heridas de la discriminación.

Talleres de Córdoba cayó 2-1 ante São Paulo en Brasil, pero el resultado deportivo quedó en segundo plano tras un grave incidente de xenofobia que sufrió el lateral del equipo argentino, Miguel Navarro, a manos del jugador paraguayo Damián Bobadilla.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El encuentro, disputado en el Estadio Morumbí, tuvo momentos de alta intensidad, con goles de José Sabino y Luciano para el conjunto paulista, mientras que Federico Girotti descontó para Talleres.

Sin embargo, el foco de atención se trasladó al cruce entre Navarro y Bobadilla, que dejó al jugador cordobés visiblemente afectado. Según el técnico de Talleres, Mariano Levisman, Navarro fue víctima de un acto de xenofobia durante el partido, un hecho tan grave que llevó al lateral a querer abandonar el terreno de juego.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Al finalizar el encuentro, Navarro, entre lágrimas, expresó su dolor: “No quiero hablar sobre eso, solo quiero irme a mi casa. Él sabe lo que dijo”, señaló, refiriéndose al altercado con Bobadilla.

El jugador, profundamente conmovido, utilizó sus redes sociales para alzar la voz: “Quisiera poder yo tener en mis manos la solución al hambre que vive mi país, espero Dios me dé abundancia para poder ayudar. No creo que se pueda hacer mucho contra la pobreza mental. Nunca me avergonzaré de mis raíces, iré hasta las últimas consecuencias frente al acto de xenofobia que viví hoy en Brasil a manos de Damián Bobadilla, en el no hay cabida para los discursos de odio”.

El Club Atlético Talleres no tardó en pronunciarse. A través de un comunicado en sus redes sociales, la institución cordobesa expresó su repudio al incidente: “Desde el Club Atlético Talleres queremos expresar nuestro más enérgico repudio al acto de xenofobia que sufrió nuestro jugador Miguel Navarro. Nos solidarizamos profundamente con Miguel y con su familia en este momento. Como institución, levantamos la voz contra cualquier forma de discriminación. NO hay lugar para el odio en el fútbol".

/Inicio Código Embebido/

?? Desde el Club Atlético Talleres queremos expresar nuestro más enérgico repudio al acto de xenofobia que sufrió nuestro jugador Miguel Navarro.



Nos solidarizamos profundamente con Miguel y con su familia en este momento. Como institución, levantamos la voz contra cualquier… pic.twitter.com/xIRHDhgeK3 — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) May 28, 2025

/Fin Código Embebido/

Y agregaron: "El fútbol es una herramienta de integración, respeto y unión entre culturas. Seguiremos trabajando para que estos valores prevalezcan dentro y fuera de la cancha. Miguel, estamos orgullosos de vos y tus orígenes, todo Talleres te acompaña”.