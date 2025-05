Talleres denunció racismo en Brasil: Navarro rompió en llanto tras un insulto

Un triste episodio opacó la derrota de Talleres por 2-1 ante São Paulo en la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, disputada este martes 27 de mayo de 2025 en el estadio Morumbí de Brasil.

El lateral de Talleres, Miguel Navarro, rompió en llanto tras un altercado con el mediocampista del São Paulo, Damián Bobadilla, en un incidente que derivó en una grave denuncia de xenofobia por parte del club cordobés.

El partido, que definió el rumbo de ambos equipos en el torneo continental, quedó en segundo plano ante la conmoción generada por lo sucedido. Según relató el técnico de Talleres, Mariano Levisman, Navarro fue víctima de un comentario xenófobo por parte de Bobadilla, lo que llevó al jugador venezolano a un estado de profunda angustia. Durante el encuentro, Navarro incluso expresó su intención de abandonar el terreno de juego, un gesto que reflejó la gravedad del momento.

Al salir del campo, con lágrimas en los ojos y visiblemente afectado, Navarro evitó dar detalles sobre el incidente, limitándose a decir: “No quiero hablar sobre eso, solo quiero irme a mi casa. Él sabe lo que dijo”. En portugués, añadió: “Não quero falar disso. Não quero falar de nada, quero ir para casa. Ele (Bobadilla) sabe o que disse. Me ofendeu”. Sus palabras, cargadas de dolor, resonaron en la prensa y entre los hinchas, que rápidamente mostraron su apoyo al lateral en redes sociales.

/Inicio Código Embebido/

Miguel Navarro, lateral do Talleres, foi à Polícia Militar do MorumBis. O defensor chorou em campo após ouvir algo de Damián Bobadilla.



Augusto Schott (jogador) e Mariano Levisman (técnico) denunciaram racismo e discriminação do jogador do São Paulo.@placar pic.twitter.com/tX9fCxuTgE