El conmovedor gesto de Gustavo Alfaro con un empleado de un supermercado

El director técnico argentino de la Selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, protagonizó un emotivo momento junto a un repositor de un supermercado.

En el video de las cámaras de seguridad difundido en las redes sociales, se observa al entrenador argentino buscando frutas, cuando fue interrumpido por un repositor que se acercó y le dio un fuerte abrazo.

?? ¡ACÁ ESTÁ!



?? Este es el video del abrazo del fanático que abrazó a Gustavo Alfaro



?? El DT de la Albirroja contó en conferencia de prensa cómo fue el encuentro con Claudio Rejala, el repositor de un supermercado que lo encontró haciendo compras.



?? El funcionario del súper… pic.twitter.com/wfAfKx28aX — NPY Oficial (@npyoficial) March 20, 2025

Luego del emotivo momento, el empleado se hundió en llanto y ayudó al D.T a encontrar los productos que buscaba. Además, el repositor de supermercado aprovechó el momento y se sacó una fotografía junto al entrenador del combinado paraguayo.

Las declaraciones de Alfaro sobre esta situación

El entrenador santafesino contó de manera detallada lo que sucedió en el supermercado con el repositor.

“El otro día estaba comprando en un supermercado, voy con el carrito y me arrimo a donde estaban todas las verduras, viene el muchacho de reposición, me abraza y se larga a llorar”, manifestó Gustavo Alfaro en conferencia de prensa.

El entrenador explicó cómo reaccionó al abrazo y las lágrimas del repositor: “yo le digo tranquilo, ¿qué pasa maestro? Me contó sobre las complejidades que sufre a diario, como le pasa a todo el mundo y a veces enfrentar la vida es difícil… y complejo. Él (repositor) me decía profe no conseguimos nada, todavía nos falta mucho”.

“A mí me cuesta mucho llegar a fin de mes… el único momento de felicidad me lo da la selección de Paraguay. El único momento de alegría es cuando veo a los muchachos matarse por la Albirroja… a mí eso me da la tranquilidad de saber que el momento de felicidad de mi familia está en las mejores manos”, manifestó el director técnico de la Selección de Paraguay sobre su charla con el repositor del supermercado.

"PROFE: ME CUESTA MUCHO LLEGAR A FIN DE MES. EL ÚNICO MOMENTO DE FELICIDAD ME LO DA LA SELECCIÓN"



???? Alfaro y su anécdota con un fanático paraguayo en el supermercado pic.twitter.com/RC5rR6GOKf — SportsCenter (@SC_ESPN) March 19, 2025

Al final de su declaración, Alfaro planteó una reflexión: “cuando te dicen eso, es muy fuerte. Cuando tomas conciencia del poder que tienes. Nosotros estamos a cargo de esta responsabilidad, el día de mañana, cuando me vaya va a venir otro y yo voy a dejar de ser importante.

“Pero, en el mientras tanto, el poder que tenemos es muy grande, muy lindo y muy fuerte porque tienes el peso de la expectativa y la ilusión de un país… ojalá podamos abrazarnos con todo el país, cuando nos abrazamos en la mitad de la cancha estamos abrazando a un país entero”, cerró Gustavo Alfaro.

