El club de Ryan Reynolds lanzó una camiseta en homenaje a Argentina

El Wrexham, que tiene como propietario al actor Ryan Reynolds y que en la última temporada ascendió a la Segunda División del fútbol inglés, lanzó una equipación en homenaje a la comunidad galesa que vive en la Patagonia argentina.

La presentación fue hecha a través de un video que compartieron en sus redes sociales, con el siguiente mensaje: “En 1865, los galeses se trasladaron a la Patagonia para preservar su cultura. Y lo lograron. Nuestro nuevo tercer kit conmemora los 160 años de la comunidad galesa más grande fuera de Gales. Los que nunca olvidaron de dónde vinieron”.

/Inicio Código Embebido/

For Y Wladfa. Our new 3rd kit sponsored by @united.

Celebrating 160 years since Welsh people first moved to Patagonia.



??? #WxmAFC pic.twitter.com/qdk68CpEJN