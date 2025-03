El "Bichi" Fuertes, a 25 años del 4-0 de Colón a Unión: "Pareciera que fue ayer"

Esteban "Bichi" Fuertes habló a 25 años del clásico santafesino en el que Colón venció a su rival de toda la vida, Unión por 4-0, marcando así la goleada más importante en un clásico santafesino para el "Sabalero".

"Pareciera que fue ayer, no me parece tan lejano", aseguró el histórico goleador de Colón.

"Unión tenía un equipazo, venía puntero, con varios de esos jugadores de ellos mantengo una linda amistad y siempre nos acordamos de los clásicos", señaló el "Bichi".

Para Fuertes, ese partido quedó marcado en la historia por el resultado. Además, destacó que, tras la expulsión de Jayo sintió que el partido estaba sentenciado.

En aquel partido, jugado el 12 marzo del 2000, Colón aplastó a Unión con goles del "Bichi", dos de Javier Delgado y Claudio Enría.

Sobre su relación con Colón, no dejó dudas: "Siempre está primero en mi corazón". También, confesó que todavía trata de seguir los partidos. Conjuntamente expresó que siempre recibe el cariño de los hinchas y que jamás imaginó todo lo que vivió en el club.

"Hoy veo muy lejana una vuelta a Colón, me pidieron en un momento que de una mano, pero no me quedó una espina", señaló.

En cuanto al fútbol actual, Fuertes fue claro: "Hoy es una carnicería, ya pasaron nueve fechas y echaron a ocho entrenadores”. También mencionó lo difícil que es el arbitraje en Argentina.

Entrevista de La Central Deportiva.