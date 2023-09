El argentino Nicolás Domínguez jugará en la Premier League

El mediocampista argentino Nicolás Domínguez, campeón de América 2021 con el seleccionado argentino, se transformó en nuevo futbolista del Nottingham Forest de la Premier League inglesa sobre el cierre del libro de pases en Europa.

El futbolista, de 25 años, llegó al club británico por cinco temporadas procedente de Bologna, por un monto de 10 millones de euros más la cesión del suizo Remo Freuler, informó en sus redes el club inglés.

Nottingham Forest is delighted to announce the signing of Nicolás Domínguez on a five-year deal ??#NFFC | #WelcomeNicolás ????