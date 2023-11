Conmoción en el mundo del fútbol: falleció un jugador en pleno campo de juego

Raphael Dwamena, jugador ghanés de 28 años del Egnatia Rrogozhinë de Albania falleció camino al hospital tras haberse desplomado sobre el campo de juego.

Raphael Dwamena había jugado en el Levante y en el Zaragoza de la liga española y actualmente militaba en la primera división de Albania.

En 2020, cuando jugaba en Zaragoza fue operado tras algunos antecedentes cardíacos y se le instaló un dispositivo en el corazón según informó EFE, por esta situación, el futbolista ghanés estuvo fuera de las canchas por tres años.

Los médicos le habían aconsejado terminar con su carrera, pero el decidió seguir con su sueño y jugar al fútbol.

“Si muero, esa es la voluntad de Dios. Me voy y punto. Olvidado. La gente a mi alrededor estará triste durante unas horas, o tal vez incluso unas semanas. Pero lo superarán y seguirán adelante. No vivo mi vida para complacer a las personas. Solo a Dios”, había declarado el ghanés en una entrevista ante el medio suizo Neue Zürcher Zeitung en 2022.

