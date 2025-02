Comienzan los playoff de la Champions: City vs Real Madrid, el plato fuerte

Manchester City recibe este martes al Real Madrid, en el marco del partido de ida por los playoffs, por un lugar en los octavos de final la Champions League, que estrenó nuevo formato.

El encuentro se disputa desde las 17 horas de la Argentina en el Etihad Stadium, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

Ambos equipos no hicieron una buena campaña en la fase de grupos, por lo que buscarán la clasificación a octavos de final en este mano a mano para alquilar balcones.

Probables formaciones

Manchester City: Ederson; Mateus Nunes, Stones, Akanji, Gvardiol; Kovacic, Gundogan; Foden, De Bruyne, Bernardo Silva; Haaland.

Real Madrid: Courtois; Vázquez, Asencio, Tchouameni, Mendy; Ceballos, Modric, Valverde, Bellingham; Mbappé y Vinicius Junior.

Otros partidos

Esta tarde también jugarán Brest vs PSG a las 14.45. Y a las 17 Sporting Lisboa vs Borussia Dortmund y Juventus vs PSV.

