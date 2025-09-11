FOTO: Chelsea enfrenta 74 cargos por infracciones durante la gestión de Abramovich

Chelsea fue acusado el jueves de cometer 74 infracciones a la reglamentación del fútbol inglés el jueves.

Las acusaciones cubrieron un período de 2009-22 y se relacionaron con regulaciones sobre agentes de fútbol, trabajo con intermediarios y participación de terceros en transferencias de futbolistas.

Chelsea dijo en un comunicado que se autodenunció por las posibles infracciones a la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA), las cuales salieron a la luz en 2022 cuando los inversores estadounidenses Todd Boehly y Clearlake Capital lideraron un consorcio para comprarle al antiguo propietario Roman Abramovich.

Chelsea afirmó que se dio cuenta de “informes financieros potencialmente incompletos” de transacciones históricas y otras “posibles infracciones a las reglas de la FA”.

“Inmediatamente, tras la finalización de la compra, el club se autodenunció sobre estos asuntos a todos los reguladores pertinentes, incluida la FA”.

La FA dijo que las acusaciones se relacionaron principalmente con las temporadas 2010-11 a 2015-16, un período en el que Chelsea ganó dos títulos de la Liga Premier y la Liga de Campeones.

El multimillonario ruso Abramovich compró Chelsea en 2003 y su gasto desmesurado propició una etapa de éxito sin precedentes, incluyendo 21 trofeos.

Se vio obligado a vender el club en 2022 después de ser sancionado por el gobierno británico por su conexión con el presidente ruso Vladimir Putin tras la invasión de Ucrania.

Una compra rápida de 3.200 millones de dólares se completó en mayo de ese año por Boehly y Clearlake.

Chelsea ha sido acusado de violar la regulación J1, que prohíbe el uso directo o indirecto de o el pago a un agente no autorizado. Otra acusación se relaciona con el uso o pago a un intermediario no registrado.

La regulación C2 establece que un jugador o agente autorizado no debe “ocultar o tergiversar la realidad y/o sustancia” de cualquier asunto relacionado con una transacción o negociación de contrato.

Otra acusación se refirió a pagos, derechos o responsabilidades relacionados con un tercero involucrado en la transferencia de un jugador.

“El club ha demostrado una transparencia sin precedentes durante este proceso, incluyendo el acceso completo a los archivos y datos históricos del club”, dijo Chelsea. “Continuaremos trabajando de manera colaborativa con la FA para concluir este asunto lo más rápido posible.”

Chelsea tiene hasta el 19 de septiembre para responder a las acusaciones.