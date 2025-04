Boca es el equipo que más entradas vende en la previa del Mundial de Clubes

La pasión por Boca no conoce fronteras y según confirmó la FIFA, el “Xeneize” encabeza el ranking de los cinco partidos con más entradas vendidas del Mundial de Clubes 2025.

El choque ante Bayern Múnich del 20 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami es el más solicitado hasta ahora, seguido por el esperado debut frente a Benfica, programado para el 16 del mismo mes y en el mismo escenario.

El dato es contundente: en un torneo con 32 equipos y formato renovado, ningún otro club generó tanta expectativa como Boca. Aunque el organismo no reveló las cifras exactas, destacó el impacto del equipo argentino en la previa del certamen que se jugará entre el 15 de junio y el 13 de julio en Estados Unidos.

Completan el top cinco de los partidos más pedidos Flamengo vs. Chelsea, Real Madrid vs. Al Hilal y Salzburgo vs. Real Madrid.

Boca integrará el Grupo D junto a Bayern, Benfica y Auckland City, y todo indica que tendrá un masivo acompañamiento en cada presentación. La fiebre xeneize ya se hace sentir, y miles de hinchas de distintos puntos del continente planean copar Miami para vivir una nueva ilusión internacional.

El tercer partido de la fase de grupos será el 24 de junio en Nashville, frente al elenco neozelandés. El equipo de Fernando Gago, que se prepara para reforzarse en el mercado de pases, debutará oficialmente ante el Benfica de Di María y Otamendi el lunes 16 de junio.

En tanto, el otro representante argentino, River, también se alista para una competencia exigente: compartirá grupo con Urawa Red Diamonds, Monterrey e Inter de Milán, aunque por ahora sin tanta demanda como la que genera el eterno rival.

