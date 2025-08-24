Blooper insólito: periodista felicitó a un jugador que había perdido 4-1

En un curioso episodio ocurrido tras el partido entre el Eintracht y el Werder Bremen, una periodista de la Bundesliga protagonizó un inesperado error.

Al término de la goleada 4-1 del equipo local, la comunicadora se acercó a pie de campo para entrevistar al capitán del equipo derrotado, Marco Friedl, y le preguntó si estaba contento con la victoria.

El jugador, quien para sorpresa de la reportera llevaba puesta la camiseta del arquero rival, Michael Zetterer, reaccionó con visible incredulidad y se lamentó moviendo la cabeza.

Well... That was ?????????????? ????



Bremen captain Marco Friedl swapped shirts with Frankfurt goalkeeper and former teammate Michael Zetterer.??



A reporter then asked him if he was happy with the win: “I’m a Bremen player, in case you didn’t know.” ??



pic.twitter.com/M7uR6fzDAz — 433 (@433) August 24, 2025

A pesar de la incomodidad de la situación, el capitán del Werder Bremen aceptó las disculpas de la periodista de Sky Sports, tras estrecharle la mano, continuó con la entrevista.

La confusión se debió a que Friedl había intercambiado su camiseta con la del portero contrario, lo que provocó el lapsus de la reportera.