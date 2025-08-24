Blooper insólito: periodista felicitó a un jugador que había perdido 4-1
El jugador visitante había cambiado su camiseta con el arquero rival Michael Zetterer, lo que provocó la confusión de la cronista.
24/08/2025 | 15:11Redacción Cadena 3
FOTO: Insólito blooper de periodista al felicitar a capitán tras dura derrota
En un curioso episodio ocurrido tras el partido entre el Eintracht y el Werder Bremen, una periodista de la Bundesliga protagonizó un inesperado error.
Al término de la goleada 4-1 del equipo local, la comunicadora se acercó a pie de campo para entrevistar al capitán del equipo derrotado, Marco Friedl, y le preguntó si estaba contento con la victoria.
El jugador, quien para sorpresa de la reportera llevaba puesta la camiseta del arquero rival, Michael Zetterer, reaccionó con visible incredulidad y se lamentó moviendo la cabeza.
/Inicio Código Embebido/
Well... That was ?????????????? ????— 433 (@433) August 24, 2025
Bremen captain Marco Friedl swapped shirts with Frankfurt goalkeeper and former teammate Michael Zetterer.??
A reporter then asked him if he was happy with the win: “I’m a Bremen player, in case you didn’t know.” ??
pic.twitter.com/M7uR6fzDAz
/Fin Código Embebido/
A pesar de la incomodidad de la situación, el capitán del Werder Bremen aceptó las disculpas de la periodista de Sky Sports, tras estrecharle la mano, continuó con la entrevista.
La confusión se debió a que Friedl había intercambiado su camiseta con la del portero contrario, lo que provocó el lapsus de la reportera.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió tras el partido entre el Eintracht y el Werder Bremen? Una periodista felicitó incorrectamente a Marco Friedl tras su derrota.
¿Quién fue el jugador confundido por la periodista? El jugador confundido fue el capitán del Werder Bremen, Marco Friedl.
¿Qué resultado tuvo el partido? El resultado fue una goleada de 4-1 a favor del Eintracht.
¿Con quién cambió su camiseta Marco Friedl? Marco Friedl cambió su camiseta con el arquero del equipo rival, Michael Zetterer.
¿Cómo reaccionó Friedl ante la confusión de la periodista? Friedl mostró incredulidad, pero aceptó las disculpas y continuó con la entrevista.
[Fuente: Noticias Argentinas]