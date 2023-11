Almirón, tras la derrota de Boca: "Se derrumbó un sueño; masticamos dolor"

El entrenador de Boca, Jorge Almirón, aseguró que su equipo "estuvo a la altura" y "mostró su identidad" pese a la derrota ante Fluminense en la final de la Copa Libertadores, mientras que afirmó que "hoy no se ve nada positivo" por el dolor de la caída.

"En el segundo tiempo creo que el equipo fue otro; mostramos la identidad que habíamos tenido para llegar a la final. En el primero, más allá de todo, fuimos ordenados aunque no tuvimos la iniciativa; no había pasado mucho más. El equipo estuvo a la altura, pero estoy muy triste por el resultado", expresó Almirón en conferencia de prensa.

Y añadió: "La idea era lo que se vio, el primer tiempo no fuimos nosotros. Ellos juegan bien, no cambiaron su manera por la final. En el segundo tiempo nos soltamos, el equipo lo intentó hasta la última jugada pero no se pudo. En muchos momentos estuvimos mejor que el rival".

Consultado por la continuidad de su ciclo, indicó: "Ahora no puedo responder sobre el futuro, estamos saliendo del partido y no hay mucho para pensar. Es mucho dolor; veremos cómo sigue todo. Hay que levantarse siempre porque es un club muy grande, pero estamos tristes porque había mucha ilusión. Se derrumbó un sueño".

En cuanto a los cambios que realizó en el desarrollo del encuentro, Almirón explicó: "(Edinson) Cavani se estaba acalambrando, estábamos en partido y queríamos tener gente fresca para intentar ganar. Lo mismo con (Valentín) Barco. Esto es fútbol, se define por detalles y hay mucho por analizar, pero no sirve ahora. El equipo hizo mucho mérito para llegar a la final".

"Si cuando asumí hubiesen dicho que Boca iba a ser finalista, nadie lo hubiera creído. Hoy no se ve nada positivo porque perdimos, pero tiene mucho futuro el equipo y el club, que tiene jugadores jóvenes que estuvieron a la altura", cerró el director técnico.