La historia de Germán Cano, un desconocido en Argentina que hoy es campeón

Germán Ezequiel Cano Recalde. Nacido el 2 de enero de 1988 en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, creció, como tantos otros chicos argentinos, entre canchas y pelotas de fútbol, pensando que hacer goles era simplemente un juego. A Germán le gustaba jugar en el club Barrio del Plata, en donde se desempeñaba, y en donde se encontraría con Pepe Monge, dirigente del club Lanús, quien quedó sorprendido por las habilidades del pequeño de ocho años. Lo llamaron a probarse y tanto él como su hermano Julián quedaron seleccionados.

Así, después de muchas mudanzas, la familia Cano se terminó instalando en la localidad de Lanús, dedicando su vida casi enteramente al club “Granate”, que había ofrecido empleo a su mamá, Marina Recalde, como ayudante en la limpieza y encargada de darle café con leche en el invierno a los más chicos.

Siempre como delantero, Germán creció dentro del club del sur bonaerense hasta llegar a la primera división en donde, sin embargo, no todo salió como a él le hubiera gustado.

“Tuve que remarla mucho. Veía que me llamaban pero no como a los demás. Buscaban a otro. No les gustaba del todo, no los convencía. Siempre arranqué de atrás”, explica Cano, que recuerda cómo parecía haber muchos atacantes para pocos puestos. Eran tiempos de Pepe Sand y Laucha Acosta, entre otros, que mientras Germán estaba en el banco hacían lucir a un exitoso granate, que salía campeón por primera vez en su historia nada menos que en la cancha de Boca.

Cano era un guerrero, pero entendió que tenía que dar batalla en otro lado. Así que con 2 goles y 24 partidos dejó Lanús y enfiló camino para la que sería la primera de sus paradas, y la segunda de las tres que tuvo en Argentina: Chacarita. A pesar de su buen desempeño, en el “Funebrero” no lo ponían como 9 y Germán cambió de rumbo hacia Colón de Santa Fe, en donde tampoco encontraría lo que buscaba.

Por la puerta de atrás, se marchó del país que lo había visto nacer y no volvería a jugar en suelos argentinos hasta mucho después, cuando la Copa Sudamericana lo enfrentaría de nuevo con sus orígenes. Pero claro, para eso faltaba mucho.

Con incertidumbre, y por poco dinero, Germán encontró inesperadamente sus primeras alegrías en el norte del continente: el calor colombiano lo acuñó en Deportivo Pereira, en donde aprendió muchas cosas de ser delantero. También tomó una importante decisión cuando le dieron a elegir su nuevo dorsal de camiseta: entre la 14 y la 9, optó por la primera, porque representaba a la hinchada de Lanús.

Así hizo las paces con su pasado y se encontró con un más que brillante presente: marcó 10 tantos y se quedó con el título al goleador de la temporada, incluso sin poder salvar al Pereira del descenso al que estaba condenado desde antes que el argentino llegase.

Le tocó buscar un nuevo equipo, y se encontró con un hueco en el Nacional de Paraguay, en donde apenas estuvo seis meses. Por suerte, Germán había quedado en los recuerdos colombianos. Una llamada de Fernando Giménez, manager de Independiente Medellín, bastó para Germán: en junio de 2012 aterrizó en suelos cafeteros.

Con la camiseta del negriazul, escribió historia. Con nueve tantos, quedó una vez más como máximo artillero en la primera categoría de Colombia, algo que lograría seis veces en su estadía en el club. Llegó el amor de la gente, la clasificación a copas internacionales y la continuidad con la que Germán siempre había soñado. Se sentía importante.

Pero entonces, llegó una importante oferta de México, y el club colombiano, que necesitaba recaudar, accedió. En tierras aztecas Germán jugó en dos equipos del mismo dueño: Pachuca y León. Estuvo siete meses fuera de las canchas por una rotura de ligamentos, pero se recuperó y pudo volver.

No obstante, tenía una deuda pendiente, un sueño con el equipo colombiano en donde había vuelto a encontrarse con el deporte. Así que volvió a Independiente Medellín, en donde se encontró con su mejor versión: en dos años, jugó 97 partidos y anotó 75 goles en Liga, Copa, Libertadores y Sudamericana. German aprendió a querer mucho esa tierra. Mientras en Argentina se sabía poco de su presencia, los colombianos soñaban con nacionalizarlo, y él veía a su hijo nacer en ese lugar.

Pero, cuando parecía que su historia se escribiría en Colombia, llegó la oferta de Brasil.

Vasco Da Gama fue su primer escalón en una de las mejores ligas del mundo. Fue el primer extranjero en 50 años en convertirse en goleador de la liga. En 2022 llegó a Fluminense, en donde consiguió, a principios de abril de 2023, a ser el máximo goleador del mundo contando desde el 1 de enero del 2022, superando a jugadores de la talla de Kylian Mbappé, Erling Haaland, Karim Benzema y Lionel Messi.

Supo también trasladar ese buen rendimiento en tierras brasileñas al ámbito continental, siendo el máximo goleador de la presente edición de la Copa Libertadores con 13 goles, marcándole un hat-trick a River y convirtiendo tres tantos en la semifinal contra Inter de Porto Alegre para ser el héroe de su equipo. Y, de yapa, hizo el primero del "Flu" para su primer título continental.

A edad avanzada para un futbolista, Germán revela que vive una segunda vida dentro de la vida. Que todo lo que tiene se lo ganó con sudor y sacrificio.

“Si volvemos a todo lo que pasé y a lo que terminó dándome el fútbol, hubo algo mágico. Y ahí es donde destaco al Germán guerrero. El trabajo me demostró que todo se puede. Las cosas me las conseguí yo”, supo decir.

A veces, dice Germán, las cosas llegan un poquito más tarde. Pero llegan.

