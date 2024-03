Desde Coninagro destacaron la valoración de Milei hacia el sector agropecuario

Elbio Lauricia, titular de Coninagro, habló con Cadena 3 sobre su encuentro con el presidente Javier Milei en la Expoagro 2024 y destacó la valoración del jefe de Estado hacia el sector agropecuario para el desarrollo socioeconómico del país.

En ese sentido se mostró sorprendido por la cantidad de gente que estaba a la espera de su salida del auditorio para saludarlo y opinó que dicho gesto es una muestra de que "Argentina estaba pidiendo un cambio". "Creo que esto, a pesar de la situación que se está viviendo y del ajuste y de la gente de bajos recursos, creo que genera una expectativa de que así cómo estábamos no podemos seguir", analizó.

Sobre las retenciones, Lauricia dijo algo positivo de la ley ómnibus y del pacto fiscal que se retiró del Congreso fue la posibilidad de poner en discusión este tema y la idea unánima de que "las retenciones son un impuesto regresivo, un mal impuesto, que es contraproducente para los objetivos del Gobierno de movilizar la economía, generar más exportaciones y más desarrollo".

"Ponernos a discutir este tema es la ambición que venimos hablando de Coninagro. No es que no queremos pagar impuestos, sino queremos que esto sea a través de ganancias y no no regresivo como la retención y el impuesto bruto", planteó.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray