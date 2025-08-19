Se posterga la inauguración de la tribuna “Lionel Messi” en Newell’s

Newell’s Old Boys decidió postergar la inauguración de la tribuna “Lionel Messi”, que estaba prevista para este jueves en el estadio Marcelo Bielsa.

La ceremonia estaba pautada al mediodía y contemplaba la participación de exglorias de la institución, en la antesala del clásico rosarino y del tradicional Banderazo que los hinchas preparan para alentar al plantel.

La nueva tribuna, ubicada en el sector del Palomar, ya fue parcialmente utilizada en partidos anteriores y permitirá ampliar el aforo del Coloso del Parque en más de 10 mil localidades. Con la postergación, su inauguración formal quedará fijada, presumiblemente, para dentro de 10 a 15 días.

De esta manera, el acto que iba a marcar un hito en la historia reciente de la Lepra deberá esperar un poco más, en medio de una semana cargada de expectativa por el clásico frente a Rosario Central.