Estadio 3 Notas

Sangre rojinegra: descendiente de Isaac "no ve la hora" de alentar a Newell's

Cadena 3 Rosario se encontró a Gastón Newell en la previa del duelo entre la “Lepra” y Atlético Tucumán. Narró su historia, ligada indisociablemente al club pese a nacer en Córdoba y vivir en Salta.

12/08/2025 | 22:59Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Cadena 3 se encontró a descendiente de Isaac Newell en Salta: su historia rojinegra.

    Audio. Sangre rojinegra: descendiente de Isaac Newell "no ve la hora" de alentar en Salta.

En las tribunas del estadio Padre Ernesto Martearena, por el partido entre Newell’s Old Boys y Atlético Tucumán por los octavos de final de la Copa Argentina, habrá un “leproso” que puede decir con sentido literal que tiene “sangre rojinegra”.

Cadena 3 Rosario encontró una historia que conecta los orígenes y la esencia del fútbol rosarino con el presente: Gastón Newell, chozno-nieto de Isaac Newell y tataranieto de Claudio Newell, compartió su emoción ante el debut del equipo rosarino en Salta, tierra que lo adoptó hace 18 años.

Con una mezcla de nervios y orgullo, Gastón relató: "Es una locura ver acá en Salta, donde vivo hace tanto, cómo la gente se mueve por el club. Saber lo que hay en Rosario, la pasión que tiene todo el mundo... es increíble".

Aunque nació en Córdoba y se radicó en Salta a los 13 años (hoy tiene 31), su identidad rojinegra nunca se cuestionó: "Ya viene la sangre, no se consulta ni se pregunta. Es así, viene de adentro"

La emoción por ver a Newell’s en Salta por primera vez lo desbordaba: "Siento unos nervios, una ansiedad... no sabría cómo expresarme. Tengo muchas ganas de que sea mañana"

Desde la cuna

La historia de Gastón no puede entenderse sin remontarse a Isaac Newell, el educador inglés que en 1884 fundó el Colegio Comercial Anglo Argentino en Rosario. Fue allí donde introdujo el primer reglamento de football association traído de Inglaterra, sembrando las bases del deporte en Argentina.

El 3 de noviembre de 1903, su hijo Claudio Newell y un grupo de exalumnos fundaron el Club Atlético Newell’s Old Boys ("egresados de Newell’s"), heredando los colores rojo y negro del escudo escolar como identidad eterna. El club no solo se convirtió en un ícono del fútbol argentino —con seis ligas locales y tres copas nacionales—, sino también en un símbolo de formación de talentos, donde sin ir más lejos han pasado por la institución las dos más grandes glorias del deporte argentino: Lionel Messi y Diego Maradona.

Gastón Newell, choznonieto de Isaac Newell y tataranieto de Claudio Lorenzo, vive en Salta desde los 13 años. Hoy, con 31, espera con ansiedad histórica el partido de su club ante Atlético Tucumán por Copa Argentina.

Informe de Estadio 3

