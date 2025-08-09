Rosario Central igualó 0 a 0 de visitante ante Atlético Tucumán

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Atlético Tucumán y Rosario Central empataron sin goles en un encuentro intenso y cargado de opciones en el estadio Monumental José Fierro, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Ambos equipos mostraron ambición para quedarse con los tres puntos, pero la falta de precisión y la sólida actuación de las defensas evitaron que el marcador se moviera.

Con este resultado, ambos clubes continúan en zona de playoffs, aunque dejaron pasar una gran oportunidad para escalar posiciones y pelear en lo más alto de la Zona B.

El partido tuvo un desarrollo parejo, con ocasiones repartidas a lo largo del juego. Rosario Central tomó la iniciativa en varios pasajes y generó situaciones claras, especialmente con remates peligrosos de Alejo Véliz y Ángel Di María, mientras que Atlético Tucumán apostó a ataques rápidos y estuvo cerca de abrir el marcador con disparos de Leandro Díaz y Nicolás Laméndola.

En la segunda mitad, los cambios buscaron darle aire fresco a los equipos, pero la falta de contundencia en los últimos metros persistió. Atlético Tucumán intentó con remates desde afuera del área y centros al área rival, pero sin puntería para convertir.

Rosario Central también dispuso de oportunidades claras, aunque la defensa local se mostró firme en los momentos clave. El partido cerró con mucha intensidad, varias faltas y tarjetas amarillas que reflejaron la tensión y la lucha por quedarse con la victoria.

Finalmente, el 0-0 dejó un sabor agridulce para ambos equipos, que sumaron un punto pero dejaron escapar la chance de acercarse a los líderes de la Zona B.

Atlético Tucumán y Rosario Central deberán corregir detalles para la próxima fecha, donde buscarán volver al triunfo y consolidarse entre los mejores de la competencia.

El “Decano” visitará a Sarmiento en Junín, mientras que el “Canalla” recibirá en Rosario a Riestra.