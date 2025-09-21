En vivo

Estadio 3 Notas

Rosario Central empató 1-1 con Talleres en un frenético partido

La Academia empató en 1 ante Talleres. Primero se puso en ventaja con gol de Alejo Véliz pero luego empató tras un error defensivo Vallentín Depietri. A los de Holan les anularon un por off side

21/09/2025 | 21:14Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El capitán canalla Jorge Broun

Rosario Central no pudo sumar de a tres en el Gigante de Arroyito y terminó igualando 1-1 con Talleres de Córdoba, en un encuentro disputado este domingo por la novena fecha del Torneo Clausura 2025.

Alejo Véliz puso en ventaja al equipo de Ariel Holan a los 43 minutos de la primera parte, tras un centro de Ángel Di María. Sin embargo, apenas iniciado el segundo tiempo, Valentín Depietri marcó de cabeza la igualdad para el conjunto que dirige Carlos Tévez.

El VAR tuvo incidencia directa en el desarrollo del partido: primero anuló un tanto en contra de Matías Catalán por una posición adelantada de Gaspar Duarte, y luego corrigió una sanción de penal a favor de Central al determinar que la falta había ocurrido fuera del área. El árbitro Luis Lobo Medina expulsó además a Miguel Ángel Navarro en la jugada.

Con superioridad numérica, Central buscó el desnivel en el tramo final con el empuje de Di María como figura, aunque no logró quebrar la resistencia de Guido Herrera. Talleres, con uno menos, se replegó para sostener el empate y lo consiguió hasta el cierre.

Con este resultado, Central sumó su segundo empate consecutivo en casa y se mantiene en la mitad de la tabla de la Zona B, mientras que Talleres se llevó un punto valioso de su visita a Rosario.

