Newell's ya tiene fecha para enfrentar a Belgrano por la Copa Argentina

Newell''s Old Boys ya tiene fecha definida para su partido clave por los cuartos de final de la Copa Argentina. La organización del torneo confirmó que el conjunto rojinegro se medirá con Belgrano de Córdoba el miércoles 17 de septiembre, con sede y horario aún por determinar.

El duelo llegará en un momento crucial para el equipo dirigido por Cristian Fabbiani, que viene de sufrir un duro revés anímico tras la caída en el clásico ante Rosario Central por el torneo Clausura.

El partido ante el "Pirata" cordobés se presentará como una oportunidad clave para reconectar con la victoria y reencauzar el rumbo en la temporada. Previo a este cruce copero, Newell''s deberá enfocarse en el torneo local: este viernes a las 19 recibirá a Barracas Central en el Estadio Marcelo Bielsa, por la séptima fecha del certamen.

Una vez disputado ese partido, el campeonato doméstico entrará en pausa por la fecha FIFA, dando lugar a la acción de la Copa Argentina, donde la "Lepra" se encuentra entre los ocho mejores equipos del país.

Newell''s llegó a esta instancia tras eliminar a Atlético Tucumán en una vibrante llave de octavos de final. El partido, disputado en Salta, terminó con una victoria por 3-2 del equipo rosarino, demostrando su carácter en el torneo que ofrece un cupo directo a la Copa Libertadores.

La Copa Argentina ya tiene armados los demás cruces de cuartos de final, con Tigre e Independiente midiéndose el 5 de septiembre, Argentinos Juniors enfrentando a Lanús el 8 de septiembre, y Racing esperando rival entre River Plate y Unión para el 27 de septiembre. La llave entre Newell''s y Belgrano promete ser uno de los duelos más atractivos de esta fase del torneo.