En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Estadio 3 Notas

Más de 51 mil personas en el Gigante y balance positivo en seguridad

El clásico entre Rosario Central y Newell’s se disputó con total normalidad ante más de 51 mil hinchas. No hubo incidentes en las tribunas ni en la desconcentración, y solo se registraron cinco detenidos en los accesos al estadio.

25/08/2025 | 13:55Redacción Cadena 3 Rosario

  1.

    Audio. Más de 51 mil personas en el Gigante y balance positivo en seguridad

    Estadio 3

    Episodios

El coordinador de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos de la provincia, Gustavo Velázquez, destacó este lunes el resultado del operativo desplegado el sábado en el Gigante de Arroyito. “Los clubes no tuvieron ningún problema. El traslado de la parcialidad de Newell’s fue normal, al igual que la permanencia en el estadio y la desconcentración del público”, afirmó.

Velázquez remarcó el trabajo de la Unidad Regional II de Policía y el apoyo de ambas instituciones deportivas: “El anfitrión hizo muy bien las cosas y Newell’s, como visita, también”.

El clásico se jugó a estadio completo, sin invasiones al campo de juego ni disturbios dentro de las tribunas. Solo se detuvo a cinco personas que ocasionaban problemas en los accesos, “empujaban a la gente, nada más que eso”, explicó el funcionario.

La provincia fue nuevamente seleccionada por la organización de la Copa Argentina. Los días 5 y 6 de septiembre se disputarán dos partidos en Rosario, uno en el Coloso Marcelo Bielsa y otro en el Gigante de Arroyito, con la presencia de hinchas de distintos puntos del país.

Lectura rápida

¿Quién destacó el operativo de seguridad?
Gustavo Velázquez, coordinador de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos de la provincia.

¿Qué sucedió durante el clásico?
Se jugó a estadio completo, sin invasiones al campo de juego ni disturbios, y se detuvo a cinco personas en los accesos.

¿Dónde se jugarán los partidos de la Copa Argentina?
En Rosario, uno en el Coloso Marcelo Bielsa y otro en el Gigante de Arroyito.

¿Cuándo se llevarán a cabo los partidos?
Los días 5 y 6 de septiembre.

¿Cuál fue el resultado del operativo de seguridad?
No hubo problemas durante el traslado y permanencia de los hinchas de Newell’s.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho