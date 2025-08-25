Más de 51 mil personas en el Gigante y balance positivo en seguridad
El clásico entre Rosario Central y Newell’s se disputó con total normalidad ante más de 51 mil hinchas. No hubo incidentes en las tribunas ni en la desconcentración, y solo se registraron cinco detenidos en los accesos al estadio.
25/08/2025 | 13:55Redacción Cadena 3 Rosario
-
Audio. Más de 51 mil personas en el Gigante y balance positivo en seguridad
Estadio 3
El coordinador de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos de la provincia, Gustavo Velázquez, destacó este lunes el resultado del operativo desplegado el sábado en el Gigante de Arroyito. “Los clubes no tuvieron ningún problema. El traslado de la parcialidad de Newell’s fue normal, al igual que la permanencia en el estadio y la desconcentración del público”, afirmó.
Velázquez remarcó el trabajo de la Unidad Regional II de Policía y el apoyo de ambas instituciones deportivas: “El anfitrión hizo muy bien las cosas y Newell’s, como visita, también”.
El clásico se jugó a estadio completo, sin invasiones al campo de juego ni disturbios dentro de las tribunas. Solo se detuvo a cinco personas que ocasionaban problemas en los accesos, “empujaban a la gente, nada más que eso”, explicó el funcionario.
La provincia fue nuevamente seleccionada por la organización de la Copa Argentina. Los días 5 y 6 de septiembre se disputarán dos partidos en Rosario, uno en el Coloso Marcelo Bielsa y otro en el Gigante de Arroyito, con la presencia de hinchas de distintos puntos del país.
Lectura rápida
¿Quién destacó el operativo de seguridad?
Gustavo Velázquez, coordinador de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos de la provincia.
¿Qué sucedió durante el clásico?
Se jugó a estadio completo, sin invasiones al campo de juego ni disturbios, y se detuvo a cinco personas en los accesos.
¿Dónde se jugarán los partidos de la Copa Argentina?
En Rosario, uno en el Coloso Marcelo Bielsa y otro en el Gigante de Arroyito.
¿Cuándo se llevarán a cabo los partidos?
Los días 5 y 6 de septiembre.
¿Cuál fue el resultado del operativo de seguridad?
No hubo problemas durante el traslado y permanencia de los hinchas de Newell’s.