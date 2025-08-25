Más de 51 mil personas en el Gigante y balance positivo en seguridad

El coordinador de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos de la provincia, Gustavo Velázquez, destacó este lunes el resultado del operativo desplegado el sábado en el Gigante de Arroyito. “Los clubes no tuvieron ningún problema. El traslado de la parcialidad de Newell’s fue normal, al igual que la permanencia en el estadio y la desconcentración del público”, afirmó.

Velázquez remarcó el trabajo de la Unidad Regional II de Policía y el apoyo de ambas instituciones deportivas: “El anfitrión hizo muy bien las cosas y Newell’s, como visita, también”.

El clásico se jugó a estadio completo, sin invasiones al campo de juego ni disturbios dentro de las tribunas. Solo se detuvo a cinco personas que ocasionaban problemas en los accesos, “empujaban a la gente, nada más que eso”, explicó el funcionario.

La provincia fue nuevamente seleccionada por la organización de la Copa Argentina. Los días 5 y 6 de septiembre se disputarán dos partidos en Rosario, uno en el Coloso Marcelo Bielsa y otro en el Gigante de Arroyito, con la presencia de hinchas de distintos puntos del país.