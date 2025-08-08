En un final electrizante, Newell's igualó 1 a 1 con Central Córdoba de Santiago

En un encuentro marcado por incidentes y tensión, Newell's Old Boys y Central Córdoba de Santiago del Estero empataron 1-1 este viernes en el Estadio Marcelo Bielsa, por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

El partido tuvo un primer tiempo discreto hasta que, a los 31 minutos, el árbitro Andrés Merlos revisó una jugada en el VAR y fue agredido por la hinchada de Newell's. Recibió el impacto de un encendedor en el brazo y luego un trozo de hielo en el ojo, aunque sin mayores consecuencias.

Tras revisar la acción, Merlos expulsó a Luca Regiardo por una fuerte entrada sobre Lucas Besozzi, dejando al equipo rosarino con diez hombres.

Aprovechando la superioridad numérica, Central Córdoba dominó el juego, pero sin concretar en el arco de Juan Espínola. El primer tiempo terminó sin goles, pero con un clima caldeado.

En el complemento, Newell's reaccionó con el apoyo de su gente. A pesar de jugar con un hombre menos, logró abrir el marcador a los 39 minutos: David Sotelo robó un balón, avanzó por la banda y centró para Gonzalo Maroni, quien definió con precisión para el 1-0.

Sin embargo, la alegría duró poco. A los 44 minutos, Central Córdoba empató con un remate potente de Gastón Verón, tras un córner ejecutado por Franco Alfonso y asistencia de Lucas Abascia. El empate desató la frustración de la hinchada local, que despidió al equipo con silbidos.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Newell's deberá reponerse rápidamente: el próximo miércoles enfrentará a Atlético Tucumán por la Copa Argentina, y el fin de semana visitará a Defensa y Justicia por la Liga Profesional.