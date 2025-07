Alejo Véliz fue presentado en Rosario Central: "Yo quiero y estoy para jugar"

Alejo Véliz volvió a Rosario Central y fue presentado este mediodía en conferencia de prensa, donde posó con la camiseta número 9. El delantero, transferido al Tottenham por 17 millones de euros en 2023, la venta más cara en la historia del club, retorna a préstamo en un momento especial: con 20 años, más maduro y con la ilusión intacta. “Volver acá es algo lindo. Lo que se vive en Central no se vive en otra parte”, afirmó.

Asimismo, agradeció a su familia, a los dirigentes y a los hinchas por el cariño de siempre. Reconoció que la decisión fue personal y sentimental: “Estaba en el primer mundo, pero me faltaba esto. Desde el primer día en que apareció la posibilidad, lo tuve claro: quería volver”. También tuvo palabras para Marco Ruben y Ángel Di María, figuras que influyeron en su regreso. “Ángel me dijo ‘dale, ahora faltás vos’, y eso también me empujó”, confesó.

Durante la presentación, no ocultó su entusiasmo por volver a vestir la camiseta auriazul. “Desde ya quiero ponerme la camiseta, ya quiero jugar”, dijo, y dejó claro que está a disposición del cuerpo técnico: “Yo quiero y estoy para jugar. Si es hoy, es hoy. Dependerá del técnico, pero yo estoy listo”. También destacó el recibimiento del plantel y elogió al actual goleador Tobías Módica.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Consultado sobre su paso por Europa, Véliz explicó que fue una etapa de mucho aprendizaje. “Maduré en lo personal. Estar lejos de mi familia me ayudó a crecer como persona. En lo futbolístico, hay otras exigencias, otros entrenamientos, pero esto es fútbol y ahora me tocará adaptarme de nuevo al ritmo argentino”, analizó.

Sobre su vínculo con la gente de Central, fue contundente: “Central me dio la vida que tengo. El cariño del hincha es una de las razones por las que estoy acá. Le debo todo al club y quiero devolverle con goles, entrega y compromiso”. También señaló que su objetivo personal es disfrutar más esta etapa y “dejar el club en lo más alto”.

Finalmente, cuando le preguntaron por la posibilidad de volver a la Selección, fue cauto pero ambicioso. “Primero quiero jugar, estar bien acá. Lo otro llegará solo si hago bien las cosas. Hoy tengo los pies en la tierra y el corazón en Central. Estoy feliz y quiero aprovechar este momento al máximo”.

Informe de Marcelo Lamberti.