Pezzotta y la inscripción de nuevo gremio arbitral: "Es un espacio de diálogo".

Ya tiene la personería gremial de la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA), reconocida oficialmente por el Ministerio de Trabajo. Se transformó en el tercer gremio de árbitros, sumándose a Sadra y AAA.

"Ya tenemos la personería jurídica. Queremos generar un nuevo espacio de diálogo, de contención. Estamos en un proceso de normalización", afirmó el ex árbitro Sergio Pezzotta, antiguo integrante del Sadra, en Estadio 3 por Cadena 3 Rosario.

“Veníamos trabajando de manera independiente. Es algo que llevamos adelante con un grupo de árbitros de Primera División e internacionales, estamos en esa tesitura de; siempre intentamos con diálogo, nunca meter la justicia en determinadas cosas”, agregó.

Pezzotta reveló que ya tienen a más de 200 árbitros en relación de dependencia con AFA y ligas del interior.

“El viernes próximo hay asamblea de afiliados y después el llamado a elecciones para conformar la primera comisión. En el espacio hay dos cosas en las que tratamos de diferenciarnos, la conducción tiene por objetivo un mandato y a lo sumo una reelección. Hacer una alternancia, ir preparando gente para que continúe, la idea no es eternizarse en un puesto”, precisó.

En cuanto a la distribución de los partidos otorgados a cada asociación, el referí retirado detalló: “Tenemos árbitros que no dirigen, no es un trabajo en que vas y cumplís x cantidad de horas. Es un trabajo donde dirige y trabaja el que está mejor. El Sadra se quedó sin su máximo representante que era Néstor Pitana, se retiró y no tiene otro de jerarquía en Primera División; los internacionales están todos con nosotros: Tello, Echeverría, Espinoza, Merlos y Herrera”.

Por último, hizo una consideración sobre la aplicación del VAR: ““En este país y en Sudamérica, nos acostumbramos a ver la mitad del vaso vacío. En el análisis general creo que es positivo, el VAR no va a eliminar el error en el fútbol, lo que vino a hacer es achicar el margen de error, que el partid se lleve adelante”.