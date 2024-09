"Yuyito" rechazó la invitación de Susana: "No necesito que hable de mi relación"

Amalia "Yuyito" González se tomó unos minutos en su programa "Empezar el día" para contar por qué decidió rechazar la invitación de Susana Giménez para ir a su programa junto a su novio, el presidente Javier Milei.

"De intimidades no vamos a hablar, la nota sería al Presidente de la Nación. No voy a ir al programa de la Su, si nos ven juntos en un programa, va a tener que ser en este", dijo la conductora.

"Para el programa de Susana sería un notón, sería un golazo, pero no necesito que opine Susana ni nadie de la relación. Tenemos una característica muy linda, no necesitamos sobreactuar de novios, donde vamos, vamos súper discretos. Me gusta el rol de la novia de Javier y nada más", continuó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Yuyito volvió a remarcar que no le gusta dar detalles sobre su vida privada: "No quiero que me hagan preguntas de intimidades porque no hablo de intimidades. Hablo de lo lindo, de lo social, del amor, de las cosas que son lindas de compartir".

"Yo lo puedo ver desde mi casa o desde Olivos, no es necesario que yo vaya. Vernos juntos en un programa de televisión no es para dárselo a cualquiera", remarcó.

Sobre la posibilidad de que Javier Milei vaya al programa de Susana, aseguró que deberá analizar bien la propuesta: "La tiene más clara que nadie, su carrera la hizo a través de los medios, es increíble la comunicación que tiene. Me encanta de él tanta honestidad intelectual, la decisión es solitaria. Yo creo que lo analizará y verá si es conveniente, a mí me parece que pueda ser muy bueno que vaya y tener una plataforma más para el gran público que mira tele".