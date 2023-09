Yanina Latorre le respondió a Carmen Barbieri: "Yo nunca hablé de tus cuernos"

Yanina Latorre le respondió a Carmen Barbieri luego de que la conductora de "Mañanísima" le diga "estúpida" y "tarada" en su programa de este jueves.

Todo comenzó cuando Barbieri mostró en su programa un informe sobre la pelea entre su panelista Estefanía Berardi y Latorre, quienes tuvieron una mediación junto a Sofía Aldrey, la ex novia de Federico Bal por los dichos sobre las infidelidades del actor.

Luego de escuchar a Yanina, Carmen se indignó e insultó a la panelista de LAM: "Me hartaste Latorre, ¿quién te creés que sos? ¿Quién se cree que es? ¿Hace cuánto estás en la televisión? ¿De donde venís para decir que me burlo de Sofía Aldrey? Estúpida, tarada. Jugábamos, yo estoy tratando que la gente en la casa se ría. Estoy harta de vos".

Y agregó: "A vos te cagaron, te metieron los cuernos también. Estoy harta de vos, que me nombren. A Sofía Aldrey respeto, adoro y agradezco cómo cuidó y amó a mi hijo".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tras ello, Latorre no dejó pasar la oportunidad de responderle en LAM: "Yo no me voy a poner a tu altura, Carmencita, porque cuando vos sos conductora de televisión y encarás una cámara diciendo estúpida, tarada, cornuda, eso muestra tu verdadera personalidad. Te hacés la copada, y no sos".

También hizo hincapié en que para agredirla, Barbieri haya hecho referencia a la infidelidad del marido de Yanina Latorre, y le dijo: "Yo nunca hablé de tus cuernos, ni que Santiago Bal te dejó con una deuda con el fisco que tuviste que pagar y laburar años, que le limpiabas el cu** mientras tenía una enfermedad y el tipo te engañaba".

Por último, Latorre le recordó cuando Federico Bal mantuvo una relación con Barbie Vélez, donde se lo acusó de golpeador.

"Siempre me compadecí, te ayudé y me inmolé. Cuando pasó todo sobre la denuncia de tu hijo, me mandabas los chats, me hacían creer que Barbie era una loquita y que era una tóxica y yo como una pelo** inmolándome por vos y por tu hijo acusado de golpeador", lanzó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/