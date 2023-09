Nito Artaza: “Hay ganas de entretenerse, por eso el teatro nunca muere”.

Después de años de separación, la noticia de que Giuliano Bacchi lograba reunir a Carmen Barbieri, Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti en un mismo escenario cautivó a los amantes del espectáculo en Argentina y Sudamérica. Estos tres talentosos artistas, cada uno con una exitosa trayectoria individual, prometen ofrecer una experiencia teatral inolvidable en el show titulado "Inigualables".

De visita por Rosario, Artaza compartió sus emociones en una entrevista en Viva la Radio por Cadena 3: "Vamos de gira por todo el país, desde Jujuy hasta Río Gallegos, vamos a hacer seguramente temporada en Mar del Plata. Yo debuté en un teatro con Carmen, trabajamos mucho con Cherutti, pero nunca juntos los tres".

Vínculo. "Carmen es como mi hermana, nos queremos tanto, y con Miguel somos tres chicos. Es la hermana de los dos nenes, jugamos arriba y abajo, el público participa. Imitaciones, monólogos, sketches, hemos hecho un extracto de lo mejor de los tres".

Cambio de época. "Desde los ‘90 venimos haciendo un cambio desde el punto de vista, por ejemplo, del cuidado de género, de no cosificar a mujeres y hombres; cantan, bailan y actúan, hacen acrobacias. Hemos jerarquizado siempre al género, sobre todo desde lo cultural. El trato a la mujer en el teatro de revista, tenemos que pedir perdón por lo que pasó durante siglos. Siempre tenemos una situación dominante, casi en cualquier actividad y sobre todo en el espectáculo. La atracción está en lo que hace un artista".

Humor en política. "Pierden el humor cuando se ponen a pelear por los cargos. En un cierre de lista se pierde todo el humor. Hay que mantener el sentido del humor, soy muy optimista con Argentina: hasta tenemos una reina en Holanda y un Papa en el mundo".

Goce. "Empezamos a ver el teatro lleno, hay unas ganas de ver, de entretenerse. Por eso digo que el teatro nunca muere. Cuando el público se ríe, lo disfruto. No hay profesión en el mundo con la que pueda comparar eso".

Oveja negra. "En mi familia no se hablaba más que de política, era un poco la oveja negra que hacía los chistes. Me vine a estudiar periodismo y después empecé en discotecas, boliches. Le digo a los jóvenes que están empezando y quizás estén en la misma situación: no pierdan ese fueguito, no sabes qué, pero te mueve".