La Cámara de Apelaciones revocó la excarcelación de L-Gante

El cantante Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, podría volver a la cárcel, luego de que la Cámara de Apelaciones de Mercedes dispusiera revocar la excarcelación del músico tras declarar admisible la queja presentada por el fiscal de la causa y el particular damnificado.

Ahora resta saber si la medida es devolutiva o suspensiva, ya que en el primero de los casos debería ser apresado de inmediato, mientras que en el segundo, la defensa, representada por el abogado Diego Storto, irá a Casación y hasta que no se resuelva allí no quedará detenido.

Ahora el juez de Garantías de Moreno, Gabriel Castro, deberá acatar la orden y avanzar en ese aspecto.

El fallo lo resolvió la Sala I, integrada por los jueces Oscar Horacio Reggi, Carlos Gabriel Risuleo y Verónica Laura Bainotti.

"Así las cosas, no se advierte en estos actuados que hayan desaparecido una o más de las condiciones establecidas...-no varió la apariencia de responsabilidad del encausado, como así tampoco el peligro cierto de frustración de los fines el proceso si no se adopta la medida no se observa desproporción entre la coercitiva y el objeto de tutela-; y no habiéndose incorporado elemento alguno que amerite la reconsideración del medio coercitivo decretado en su oportunidad, consideramos que no corresponde hacer lugar al cese de la medida de coerción respecto de Elián Ángel Valenzuela", señaló el fallo.

L-Gante había recuperado su libertad el pasado 8 de septiembre, tras permanecer detenido casi 100 días, imputado por "privación ilegal de la libertad y amenazas" contra Gastón Torres, quien está patrocinado por los abogados Pablo Becerra y Leonardo Sigal.

Sin embargo, ese beneficio fue revocado por la Cámara de Apelaciones de los tribunales de Mercedes, por lo que deberá volver a prisión, en el marco de esta causa.

Al margen de esta situación puntual, el denunciante -Gastón Torres-, había solicitado a la justicia que L-Gante vuelva a prisión en el corto plazo.

En su momento, Torres había expresado su preocupación por una supuesta salida del cantante, ya que se sentía amenazado, luego del episodio que vivió en el mes de junio y que derivó en su presentación judicial.

Torres sostuvo que el 6 de junio tuvo una discusión con el músico y sus amigos en las inmediaciones de un local bailable en General Rodríguez, donde ambos viven y son vecinos.

Además, el denunciante reveló que poco después L-Gante fue a buscarlo a su casa, lo intimidó con un arma y lo retuvo en su vehículo de alta gama, donde lo amenazó a la vista de sus familiares.

Posteriormente, el cantante fue detenido y alojado en la DDI de Quilmes, en el sur bonaerense, hasta el 8 de este mes, cuando el juez Gabriel Castro decidió otorgarle la libertad, aunque sigue imputado.