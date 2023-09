Eva Bargiela habló de su separación de Facundo Moyano: "Me da vergüenza"

Este miércoles, Eva Bargiela hizo su segunda presentación en la pista del Bailando 2023, luego de que Facundo Moyano anunciara la ruptura de la relación hace una semana.

En su charla con Marcelo Tinelli, se refirió al triste momento que atraviesa: "La verdad no es que yo me enteré por la tele, ya veníamos distanciados desde unos días antes que arranque el programa. Si me sorprendió que lo diga en la tele porque yo se lo había pedido".

“Para mi estar acá es una oportunidad muy importante. Quería disfrutar de esto al máximo y no haciendo una previa hablando de mi separación”, expresó.

“Me toca hoy pasarlo así, estoy bastante angustiada, pero estoy poniendo onda. Estar acá es un sueño y una super oportunidad y me lo merezco disfrutarlo”, reconoció. “Yo hubiese preferido mantener la separación bajo perfil”, completó.

Tras la coreo, Ángel de Brito fue el primero en darle la devolución y le dio un valioso consejo: "Que ningún tipo te arruine el momento. Sea Moyano o quien sea… Disfrútalo, no dejes que te lo arruine ni un hombre ni nadie. Anda para adelante, ponele fuerza".

Luego, Bargiela se quebró y agregó: "Yo no quería estar acá llorando y pasándola mal. Yo quería disfrutándolo y hoy verme expuesta de esta forma que no elegí. Me da vergüenza".

?? Eva Bargiela y Uriel Sambrán arrancaron con un 5 de Ángel de Brito



Cc #Bailando2023 @cuervotinelli @elbailandookay pic.twitter.com/HPlBVWp6oj — América TV (@AmericaTV) September 28, 2023

