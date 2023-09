Lali González hizo un truco fallido y casi tuvo un accidente en el Bailando

El lunes hubo una nueva emisión de uno de los programas más vistos del país, Bailando 2023. En la apertura bailó la actriz paraguaya “Lali” González y un mal movimiento preocupó a todos.

La artista, revelación en la novela de Polka 1-5/18, buscó impresionar al jurado, compuesto por Ángel de Brito, Pampita, Moria Casán y Marcelo Polino, y realizó una coreografía con arriesgados trucos.

González, que también condujo el ciclo ¿De qué signo sos? en el Trece, este año se animó a la pista de Tinelli y se presentó en la pista junto al bailarín Maxi Diorio y este lunes presentaron la canción “Get Right” de Jennifer López.

La actriz reconoció en el diálogo previo con Marcelo que no canta ni baila, pero asumió el desafío de estar en la pista.

En uno de los últimos trucos del baile final, la cabeza de Lali pasó muy cerca del piso. La situación generó un gran susto en todos los presentes dentro del estudio y a todos los televidentes que observaron la escena.

El mismo Marcelo Tinelli tuvo el impulso de intervenir la coreo y buscó salvar la situación en algún momento.

Terminado el baile la pareja de González y Diorio repitió el truco para demostrar que lo conocían, pero les salió peor.

En redes sociales, pasada la adrenalina de la actuación, la actriz publicó: “Nunca les pasó que al salir de un examen final sin completar una pregunta decís: ´yo me sabía esa respuesta… Yo lo estudié, ¿cómo no me lo acordé?”

En la devolución, Ángel De Brito la puntuó con un 0, mientras que Moría Casán le puso un 5. Marcelo Polino repitió el 0 y Pampita emitió el voto secreto.