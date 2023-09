Así se enteró Eva Bargiela del fin de su matrimonio con Facundo Moyano

Sofía “Jujuy” Jiménez reveló que Eva Bargiela se enteró de que su relación Facundo Moyano se terminó por el anuncio que su propio esposo hizo este jueves en el programa Verdad Consecuencia de Todo Noticias.

“Eva se enteró de que estaba separada de su marido, Facundo, por la televisión y estaba en ese momento en la casa de Jujuy Jiménez”, contó Pía Shaw en el programa A la Barbarossa.

A esto, la modelo confirmó: “Sí, tremendo. Estábamos comiendo, teníamos cena programada y a ella le empiezan a llegar mensajes. Le preguntaban qué pasó y Eva no entendía nada porque no era lo que habían hablado. Venían mal porque ella empezó a trabajar en el programa de baile (Bailando por un sueño) y se ve que él no compartía con eso, no le gustaba”.

Entonces, Sofía precisó: “Nosotros sabíamos que estaban más o menos pero ella está enamorada. Ella está feliz porque está viviendo su sueño de estar en ese programa y finalmente se concretó, y fue durísimo verla en ese momento, decí que no estaba sola”.

“Empezó a llorar con nosotros, y le dijimos que se quede tranquila, tratamos de contenerla y escucharla. Después se empezaron a mensajear, de mi casa se habrá ido tipo 2 de la mañana y se fue a su casa, donde vive con él, y ya no sé más. Ella no se esperaba que él diga eso al aire, no era en lo que habían quedado, y además tenía esperanzas de que no sea definitiva”, agregó.