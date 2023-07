Yanina Latorre, durísima contra Antonela Roccuzzo: "Sola no logró nada"

"Gracias a Antonela, seguramente Messi no se acuesta tarde, no sale todas las noches, no chupa, pero sos eso", dijo la panelista de LAM.

29/07/2023 | 09:23 Redacción Cadena 3