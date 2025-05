Yanina Latorre aclara sus cirugías estéticas y critica a Graciela Alfano públicamente

Defensa de Yanina Latorre

Yanina Latorre realizó una contundente defensa en la que aclaró los rumores acerca de cirugías plásticas que circulan sobre su apariencia. En un reciente informe de Sálvese quien pueda, se presentaron imágenes de su juventud junto a su hija. Al verse en pantalla, Latorre comentó: "Esas somos Lola y yo, así era. Qué chiquita que era yo, qué joven, 25 años atrás".

En el mismo contexto, afirmó: "Me cambié los dientes. Yo sola me voy a criticar para las boludas de Graciela Alfano y esas. Operada no estoy, es mi cara, ahora soy vieja". De esta manera, la conductora enfatizó que no se sometió a ningún tipo de cirugía, destacando su retoque dental como su única intervención estética.

Yanina subrayó su decisión de mejorar su dentadura, indicando que anteriormente tenía dientes en mal estado. “Estos dientes que están ahí, ¿los ves chiquititos? Eran feos, los tenía podrido, con caries, y me hice funda. Después la nariz es la misma, los ojos son los mismos. Sí, tengo 25 años más, básicamente. Bastante lo sostengo". Estas declaraciones se hicieron en el marco de la controversia que la rodea tras un comentario de Graciela Alfano.

Conflicto con Graciela Alfano

Días atrás, Graciela Alfano había mostrado su apoyo a la China Suárez tras las críticas que recibió por aparecer junto a Mauro Icardi y sus hijos durante una celebración en el Galatasaray. En medio de esta situación, realizó una comparación polémica entre ella y la actriz, indicando que se encontraba en una lucha similar a la que enfrenta Latorre: "¿Entienden por dónde va el ataque? Quieren ser nosotras".

La respuesta de Yanina a estas comparaciones fue directa y clara. Rechazó las insinuaciones de Alfano, reafirmando su postura sobre su propia imagen y resaltando que no se siente afectada por las críticas, sino más bien fortalecida ante los ataques. El conflicto entre ambas figuras mediáticas promete continuar, sobre todo en la discusión acerca de las cirugías estéticas y las comparaciones en el mundo del espectáculo.