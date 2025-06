Wanda Nara lanza un dardo a La China Suárez en divertido video en redes sociales

El enredo mediático conocido como Wandagate continúa sumando episodios intrigantes. En esta oportunidad, Wanda Nara aprovechó un momento de diversión con amigas en su auto para enviar un mensaje directo a Eugenia “La China” Suárez, actual novia de su ex pareja, Mauro Icardi.

En medio de rumores sobre tensiones en la pareja actual de Icardi, Wanda decidió compartir un breve clip en sus redes sociales. En el video, se la observa cantar la canción “Wanda” de Quevedo, específicamente una parte que dice: “To' lo que le hizo ese man le dolió, pero / A mí no me importa lo que el pirobo diga / Ese bobo no juega mi liga, yeah”.

La mediática acompañó el video con gestos que incluían corazones y cuernos, titulando la publicación con un claro “Esa boba no juega en mi liga”. El estribillo de la canción hace referencia a su relación con Icardi, aludiendo también a su ex, Maxi López.

Este episodio ocurre en un contexto complicado, ya que Icardi recientemente solicitó ante la justicia poder ver a sus hijas, tras acusar a Wanda de generar “miedo mitómano” en las menores, especialmente luego de haberse ausentado el Día del Padre.