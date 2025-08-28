En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Wanda Nara desmintió estar en pareja con el socio de Elías Piccirillo

La empresaria negó el romance y dijo que se trata de una relación laboral.

28/08/2025 | 09:31Redacción Cadena 3

FOTO: Wanda Nara desmintió estar en pareja con el socio de Elías Piccirillo

Wanda Nara volvió a armar sus valijas para dirigirse a México con el fin de grabar la segunda temporada de Love is Blind, junto a Darío Barassi. La empresaria paró a responder las preguntas de la prensa y desmintió estar nuevamente en una relación.

En las últimas horas, circuló una versión de que ella estaría en pareja - o iniciando una relación - con Martín Migueles, socio y amigo del detenido Elías Piccirillo. Sin embargo, Wanda negó rotundamente un vínculo amoroso con el empresario.

"No es mi novio. Cuando tenga, les voy a avisar. Es mi entrenador. No juzgo a la gente que no conozco y no tengo nada para decir entonces", contestó cuando le mencionaron por las causas que tiene el hombre con el cual fue vinculada.

Sobre su actual guerra legal contra su ex pareja, Mauro Icardi, mencionó: "La Justicia lleva su tiempo y se verá. Hay una causa, nueve denuncias en una, pero no voy a hablar más".

En diálogo con Nazarena Vélez para LAM, la empresaria expresó su felicidad sobre las propuestas laborales que recibe: “Estoy muy contenta, cansada porque no paro un segundo. Haciendo mis obligaciones como madre, pero cuando uno trabaja de lo que le gusta, uno lo hace feliz”.

Nuevamente consultada por algún hombre en su vida, Wanda negó cualquier romance: “No tengo tiempo de conocer a alguien, estoy trabajando un montón”.

Lectura rápida

¿Quién desmintió estar en pareja? Wanda Nara negó estar en pareja.

¿Con quién la relacionaron? La vincularon con Martín Migueles.

¿Qué dijo sobre su relación con Migueles? Negó que sea su novio y afirmó que es su entrenador.

¿Cómo se siente respecto a su trabajo? Se siente feliz y satisfecha con las propuestas laborales.

¿Cuál es su situación legal? Se encuentra en una guerra legal con su ex pareja, Mauro Icardi.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho