FOTO: Wanda Nara desmintió estar en pareja con el socio de Elías Piccirillo

Wanda Nara volvió a armar sus valijas para dirigirse a México con el fin de grabar la segunda temporada de Love is Blind, junto a Darío Barassi. La empresaria paró a responder las preguntas de la prensa y desmintió estar nuevamente en una relación.

En las últimas horas, circuló una versión de que ella estaría en pareja - o iniciando una relación - con Martín Migueles, socio y amigo del detenido Elías Piccirillo. Sin embargo, Wanda negó rotundamente un vínculo amoroso con el empresario.

"No es mi novio. Cuando tenga, les voy a avisar. Es mi entrenador. No juzgo a la gente que no conozco y no tengo nada para decir entonces", contestó cuando le mencionaron por las causas que tiene el hombre con el cual fue vinculada.

Sobre su actual guerra legal contra su ex pareja, Mauro Icardi, mencionó: "La Justicia lleva su tiempo y se verá. Hay una causa, nueve denuncias en una, pero no voy a hablar más".

En diálogo con Nazarena Vélez para LAM, la empresaria expresó su felicidad sobre las propuestas laborales que recibe: “Estoy muy contenta, cansada porque no paro un segundo. Haciendo mis obligaciones como madre, pero cuando uno trabaja de lo que le gusta, uno lo hace feliz”.

Nuevamente consultada por algún hombre en su vida, Wanda negó cualquier romance: “No tengo tiempo de conocer a alguien, estoy trabajando un montón”.