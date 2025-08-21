En vivo

Wanda Nara confirmó el embarazo de la China Suárez y habló de Mauro Icardi

La mediática contó que Mauro Icardi la llamó por teléfono para contarle la noticia.

21/08/2025 | 11:29Redacción Cadena 3

FOTO: Wanda Nara confirmó el embarazo de la China Suárez y habló de Mauro Icardi

Wanda Nara regresó a la Argentina y al bajarse del avión habló de su vínculo tormentoso con Mauro Icardi y sorprendió al dar a entender que la China Suárez estaría embarazada.

"¿No se aburrieron un poco de la novelita esta?", comenzó preguntando Wanda al ver la cantidad de periodistas que la estaban esperando.

"Me lo contó él la noticia que todos esperamos, me dijo que está intentando ser feliz. No creo que sea feliz una persona que está sin sus hijos, es todo fingido, todo actuado, es parte del plan que me dijo. Yo no me lo creo y nadie se lo cree. A mis hijas nadie les comunicó nada, si no las llamaron para el día del niño, imaginate si les van a comunicar eso, no sé si será verdad, tal vez me mintieron", dijo la mediática, sin querer confirmar del todo la información, pero dando a entender que La China Suárez estaría embarazada.

Sobre el vínculo de Icardi con sus hijas dijo: "Soy la que ayuda, la que va y desbloquea. Les facilité un celular para que hablen directamente, se me culpa de tantas cosas que son mentira".

"Empezar la terapia es necesario, no saco fotos de un hombre en el balcón mostrando su bulto, que me suelte, yo ya estoy en otra. Ojalá que venga porque tenemos un acuerdo ya homologado, viajo menos que una azafata que igual no le sacan los hijos. Estoy trabajando, vengo de trabajar", siguió Wanda.

"Ya no tengo mucho más para decir, creo en la Justicia, es un derecho de mis hijas. Yo no pido nada para mí. Si debiera algo, estaría embargada y no lo estoy. Es una mentira enorme (lo del supuesto robo 7 millones de euros), los invito a investigar en la Justicia penal, va a tardar la Justicia como pasó con Julieta Prandi, pero va a llegar", manifestó.

"Mis hijas no lo quieren ver y no quieren hablar, mis hijos varones tampoco", sentenció Wanda, que sobre La China Suárez aseguró sentir pena: "En un punto me da lástima todo lo que va a vivir, en un punto no es real".

Lectura rápida

¿Qué noticia confirmó Wanda Nara?
Confirmó que la China Suárez podría estar embarazada.

¿Quién le comunicó la noticia?
La noticia le fue comunicada por Mauro Icardi en una conversación telefónica.

¿Qué opinó Wanda sobre la felicidad de Icardi?
Wanda manifestó que no cree que Mauro Icardi pueda ser feliz sin sus hijos y ve su felicidad como un acto fingido.

¿Cómo se relaciona Wanda con sus hijas y Icardi?
Wanda mencionó que ayuda a sus hijas a comunicarse con Icardi y que se le culpa de situaciones que son mentira.

¿Qué dijo Wanda sobre la justicia?
Afirmó que cree en la justicia y que no pide nada para sí misma, sino lo que sus hijas tienen derecho.

[Fuente: Noticias Argentinas]

