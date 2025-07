Wanda Nara compartió anécdota de llamada de madrugada y avivan rumores de reconciliación

En medio de un difícil entramado en el Wandagate y peleas paralelas, Wanda Nara compartió una divertida anécdota que despertó nuevamente los rumores de reconciliación con Elián “L-Gante” Valenzuela.

Luego de un ida y vuelta con Eugenia “La China” Suárez, la “Bad Bitch” demostró que siempre tiene alguna compañía a su lado. Tras haber desmentido su supuesto romance con el jugador defensor de Boca, Ayrton Costa, la mediática se explayó con sus seguidores más cercanos.

A través de su canal de WhatsApp en donde deja saludos cada día, señaló: ”Ayer, alguien que tomó de más me llamó de madrugada”. Junto al inicio del texto en el que acusó a la ebriedad de su remitente, adjuntó un emoticón de un mono que se tapa la boca.

“¿Un ‘Te amo’ vale lo mismo bajo los efectos del alcohol?”, concluyó el primer mensaje y añadió: ”4 AM”. Al parecer, los escritos no fueron suficientes y continuó en audio: ”Me estoy terminando de preparar para el último día de sky. Me acordé de eso porque dormí re mal”.

“Recibí dos llamadas, en la tercera me desperté y me quedé pensando en que no sé si vale lo mismo”, cerró al respecto junto a su amiga instagramer, Natalia Córdoba, con quien pasa sus días en Bariloche.

Wanda y L-Gante estuvieron juntos varios meses con un número considerable de idas y vueltas. Entre momentos del romance, compartieron imágenes de conversaciones nocturnas, tal como sería en esta oportunidad.