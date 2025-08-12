¿Vuelven?: la declaración de amor de Sofi Martínez y Diego Leuco

Sofi Martínez y Diego Leuco salieron durante dos años, pero le pusieron punto final a la relación y decidieron tomar caminos separados. Desde 2023 ninguno se mostró en un relación tan seria como la que supieron tener juntos.

En el marco de un segmento que llamaron "Teoría de agosto: ¿vuelven los ex?", Andy Kusnetzoff se comunicó con Diego Leuco para que se cruce con Sofi Martínez, que trabaja como columnista en su programa para ver qué les pasa a ellos respecto uno del otro.

"Nos pasa algo que es muy raro. Hay veces, sobre todo en el tiempo que nos separamos, que te vienen a hacer notas te preguntan por el otro y hablás públicamente de la otra persona", dijo la periodista.

"La otra parte lo puede escuchar y es algo que en la vida normal no pasa. Lo hablás con tus amigas y el otro no se entera o no sabe. Es algo que coincidimos. Diego es una persona muy importante. Lo es al día de hoy, no hablo en pasado. Es la persona de quien me enamoré más fuerte, la única en realidad para ser sincera. Termina siendo algo que siempre me moviliza, a pesar de que haya pasado el tiempo", continuó.

"Lo quiero un montón y lo valoro como persona", cerró ella y le pasó la palabra a su ex. "Me pasa lo mismo. Además de lo que dijo Sofi, que comparto. Me sigue pasando que es una de las personas que más me importa como está. Deseo plena y profundamente su felicidad todo el tiempo", dijo Leuco.

"Me pone feliz su felicidad, cuando le pasan cosas lindas; cuando la veo crecer que cumple sueños. Eso es para mí es algo que te une desde un lugar re lindo. Me gusta que podamos mantenerlo", manifestó el periodista.

Pero Andy miró a Sofi y le preguntó: "¿Sentís que diste más vos?". Ella contestó muy filosa: "Obvio. Bastante tibio, siento lo mismo por mi tía cuando está feliz..."

Entonces Leuco sentenció: "¿Ves por qué somos ex?"