Espectáculos

Video: polémica por la reacción de Mauro Icardi ante un fan en Turquía

El futbolista reaccionó cuando un hincha del Galatasaray empujó a su pareja, la China Suárez, durante un paseo familiar en un shopping en Turquía.

20/08/2025 | 10:29Redacción Cadena 3

FOTO: Viralizaron un video de Mauro Icardi siendo violento con un fan frente a los hijos de la China Suárez

Mauro Icardi enfrentó una nueva polémica tras la difusión de un video en el que se lo vio actuar de manera violenta con un hincha del club Galatasaray. El futbolista, la China Suárez y sus tres hijos protagonizaron un altercado durante sus primeras visitas al país turco.

En las últimas horas, comenzó a circular un video de Mauro Icardi junto a su pareja, la China Suárez, y sus dos hijos (producto de su relación con Benjamín Vicuña), caminando por lo que parece ser un shopping cuando fueron interceptados por fanáticos del Galatasaray.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En las imágenes se los vio rodeados de seguridad, cuando un hombre se acercó por demás a su nueva familia, llegando incluso a empujar a su pareja. Fue allí cuando el futbolista decidió intervenir y enfrentar al fanático. Ante la alborotada situación, la China comenzó a gritarle al hombre mientras alzaba a Magnolia en brazos.

Luego, la seguridad intervino y la pareja siguió su camino subiendo por las escaleras mientras los fanáticos se quedaron abajo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con Mauro Icardi? Se difundió un video donde se lo ve reaccionar de forma violenta con un fan.

¿Quiénes estaban presentes? Estaban Mauro Icardi, la China Suárez y sus hijos.

¿Dónde sucedió el hecho? Ocurrió en un shopping en Turquía.

¿Cuándo sucedió? Fue durante sus primeras visitas al país turco.

¿Cómo reaccionó Icardi? Decidió intervenir al enfrentar al fanático que empujó a su pareja.

[Fuente: Noticias Argentinas]

