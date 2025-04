Ulises Apóstolo provoca a Gran Hermano con comentarios inapropiados sobre su auto 0km

El pasado miércoles, Ulises Apóstolo generó una controversia en el reality Gran Hermano al emitir comentarios despectivos sobre el auto 0KM que obtuvo gracias a una competencia. Esta situación llevó a que el “Big” tomara una decisión drástica con respecto a su futuro en el programa, comunicándoselo ante sus compañeros.

“Debido a que noté que hiciste una mención de manera, diría, peyorativa y bastante ingrata sobre el auto que te ganaste. Lamento haber escuchado eso. Lo justo sería valorar los premios que entrego”, expresó el supremo en su mensaje. Además, añadió: “El mérito pertenece a ustedes. Pero me entristecen los comentarios despectivos que hiciste. Si consideras que el auto no cumple con tus expectativas, habría sido apropiado que te retiras de esa prueba para dar más oportunidades a tus compañeros”, continuó Gran Hermano, dejando clara su postura frente a la situación.

Con todos los presentes escuchando, la autoridad del programa le comunicó al participante: “Por eso, Ulises, te ofrezco la opción, si lo deseas, de no competir por estos premios, si decides quedarte en la casa tras la gala de eliminación. También quiero ofrecerte que renuncies al auto, permitiendo que algún compañero tuyo tenga la oportunidad de recibirlo”.

Ante estos comentarios, Apóstolo, quien afirmó no recordar lo que había dicho, se mostró arrepentido: “Pido las disculpas pertinentes. Estoy muy agradecido con el patrocinador del auto. Puede que haya hecho un mal chiste, pero no lo recuerdo. Saben que soy irónico”, manifestó el participante.

Agradeció el regalo recibido, añadiendo: “El auto me viene como anillo al dedo, ya que todos saben que solo he pagado una cuota del que tengo en Córdoba. Pido disculpas, no solo al patrocinador, sino también a la audiencia, muchos querrían tener un 0KM como yo”.