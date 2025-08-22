En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se preparan para la boda del año en Argentina

La pareja tendría planeado casarse en diciembre. El evento se realizará en Argentina, previamente se especulaba con Miami como sede.

22/08/2025 | 10:19Redacción Cadena 3

FOTO: Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se encontraron ultimando detalles para su ceremonia de casamiento, la que ya muchos calificaron como la boda del año. La pareja se comprometió a principios de julio, en medio de una escapada romántica a Marruecos.

Días atrás, trascendió que la cantante ya tuvo turnos con atelieres para poder diseñar o escoger su vestido de bodas.

En LAM, Cande Mazzone dio a conocer detalles exclusivos sobre la ceremonia que, a pesar de los rumores de que sería en Miami, finalmente tendrá lugar en Argentina. Además, dio una posible fecha para el festejo.

“Se van a casar en diciembre, se quieren casar en Argentina. La idea sería para la segunda quincena de diciembre antes de las fiestas. A mí me dicen los días entre el 16 y el 20, me la jugaría por el 18”, reveló.

La panelista contó que el lugar elegido por la pareja sería El Dok - Haras, en Exaltación de la Cruz, que también fue el escenario de la lujosa boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

Según supo Noticias Argentinas, la elección del lugar no sería un dato menor, ya que el Dok-Haras habría sido el escenario de su reconciliación como pareja.

“Les gusta mucho a los dos, puede existir esta posibilidad de hacer algo en el exterior también, los dos son argentinos, tienen mucha familia acá, son muy familieros ambos y me dicen que sería el lugar elegido para casarse en Exaltación de la Cruz”, sentenció.

Lectura rápida

¿Quiénes se casan?
Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

¿Cuándo será la boda?
La pareja se planificó casarse en diciembre, posiblemente entre el 16 y el 20.

¿Dónde se llevará a cabo el evento?
En El Dok - Haras, en Exaltación de la Cruz, Argentina.

¿Qué detalles se conocen sobre el vestido?
Tini ya tiene turnos con atelieres para diseñar su vestido.

¿Por qué eligieron el lugar?
Es donde la pareja se reconcilió.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho