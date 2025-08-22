Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se preparan para la boda del año en Argentina
La pareja tendría planeado casarse en diciembre. El evento se realizará en Argentina, previamente se especulaba con Miami como sede.
22/08/2025 | 10:19Redacción Cadena 3
FOTO: Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se encontraron ultimando detalles para su ceremonia de casamiento, la que ya muchos calificaron como la boda del año. La pareja se comprometió a principios de julio, en medio de una escapada romántica a Marruecos.
Días atrás, trascendió que la cantante ya tuvo turnos con atelieres para poder diseñar o escoger su vestido de bodas.
En LAM, Cande Mazzone dio a conocer detalles exclusivos sobre la ceremonia que, a pesar de los rumores de que sería en Miami, finalmente tendrá lugar en Argentina. Además, dio una posible fecha para el festejo.
“Se van a casar en diciembre, se quieren casar en Argentina. La idea sería para la segunda quincena de diciembre antes de las fiestas. A mí me dicen los días entre el 16 y el 20, me la jugaría por el 18”, reveló.
La panelista contó que el lugar elegido por la pareja sería El Dok - Haras, en Exaltación de la Cruz, que también fue el escenario de la lujosa boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala.
Según supo Noticias Argentinas, la elección del lugar no sería un dato menor, ya que el Dok-Haras habría sido el escenario de su reconciliación como pareja.
“Les gusta mucho a los dos, puede existir esta posibilidad de hacer algo en el exterior también, los dos son argentinos, tienen mucha familia acá, son muy familieros ambos y me dicen que sería el lugar elegido para casarse en Exaltación de la Cruz”, sentenció.
Lectura rápida
¿Quiénes se casan?
Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.
¿Cuándo será la boda?
La pareja se planificó casarse en diciembre, posiblemente entre el 16 y el 20.
¿Dónde se llevará a cabo el evento?
En El Dok - Haras, en Exaltación de la Cruz, Argentina.
¿Qué detalles se conocen sobre el vestido?
Tini ya tiene turnos con atelieres para diseñar su vestido.
¿Por qué eligieron el lugar?
Es donde la pareja se reconcilió.
[Fuente: Noticias Argentinas]