Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se preparan para la boda del año en Argentina

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se encontraron ultimando detalles para su ceremonia de casamiento, la que ya muchos calificaron como la boda del año. La pareja se comprometió a principios de julio, en medio de una escapada romántica a Marruecos.

Días atrás, trascendió que la cantante ya tuvo turnos con atelieres para poder diseñar o escoger su vestido de bodas.

En LAM, Cande Mazzone dio a conocer detalles exclusivos sobre la ceremonia que, a pesar de los rumores de que sería en Miami, finalmente tendrá lugar en Argentina. Además, dio una posible fecha para el festejo.

“Se van a casar en diciembre, se quieren casar en Argentina. La idea sería para la segunda quincena de diciembre antes de las fiestas. A mí me dicen los días entre el 16 y el 20, me la jugaría por el 18”, reveló.

La panelista contó que el lugar elegido por la pareja sería El Dok - Haras, en Exaltación de la Cruz, que también fue el escenario de la lujosa boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

Según supo Noticias Argentinas, la elección del lugar no sería un dato menor, ya que el Dok-Haras habría sido el escenario de su reconciliación como pareja.

“Les gusta mucho a los dos, puede existir esta posibilidad de hacer algo en el exterior también, los dos son argentinos, tienen mucha familia acá, son muy familieros ambos y me dicen que sería el lugar elegido para casarse en Exaltación de la Cruz”, sentenció.