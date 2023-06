The Beatles lanza nueva canción: la inteligencia artificial "revivió" a Lennon

Una "última" e inédita canción de The Beatles, con la voz del fallecido John Lennon, se lanzará este año gracias al uso de Inteligencia Artificial, confirmó este martes Paul McCartney, otro de los miembros de la legendaria banda.

En una entrevista con BBC Radio 4 que se emitió este martes, McCartney no nombró la pista, pero dijo que la tecnología se usó "en un demo que tenía John, y en el que trabajamos".

"Entonces, cuando llegamos a hacer lo que será el último disco de los Beatles... pudimos tomar la voz de John y obtenerla pura a través de esta IA (inteligencia artificial), para que luego pudiéramos mezclar el disco como lo harías normalmente", dijo el cantautor.

"Acabamos de terminarlo, se lanzará este año", agregó McCartney, de 80 años.

La BBC dijo en un artículo en línea que la canción probablemente sería "Now and Then", que Lennon grabó como demo en 1978, dos años antes de su muerte en 1980.

McCartney dijo que el director Peter Jackson había usado la tecnología para la serie documental de 2021 "The Beatles: Get Back", que analiza a los Fab Four haciendo su álbum de 1970 "Let It Be".

"Pudo sacar la voz de John de un pequeño casete", señaló McCartney, y agregó: "Teníamos la voz de John y un piano, podía separarlos con IA".

El uso de la Inteligencia Artificial en la música ha despertado entusiasmo y temor por lo que podría traer la tecnología. Y Cuando se le preguntó al respecto, McCartney dijo: "Es algo muy interesante... es algo que todos estamos abordando en este momento y tratando de resolver. Hay un lado bueno y luego un lado aterrador, y tendremos que ver a dónde lleva eso".

McCartney y Ringo Starr son los únicos integrantes del grupo que permancen vivos, ya que -además de Lennon- también murió George Harrison en 2001.