Tenso momento en el programa de María Belén Ludueña con García Moritán

El programa de María Belén Ludueña se convirtió en un escenario inesperado de controversia cuando recibió la visita de Roberto García Moritán. Durante la emisión, el empresario se mostró hablando abiertamente sobre su vida tras la separación.

Moritán aseguró haber salido fortalecido de la experiencia: "Pasó mucho tiempo de la separación... salí una mejor versión de mí. Soy más fuerte, resiliente". Habló maravillas de su exesposa, Carolina Pampita Ardohain, a quien consideró una mujer fantástica y reconoció su impacto positivo en su vida.

Expresó su agradecimiento hacia ella: "Caro me dio muchísimas cosas, entre ellas Ana. Siempre voy a estar muy agradecido por todo lo que me dio, por lo generosa que fue". Sin embargo, el ambiente cambió abruptamente cuando Evelyn Von Brocke, invitada también al programa, lanzó una pregunta incómoda relacionada con supuestas infidelidades de Moritán. Según la conductora, tenía información sobre estos temas desde hacía tres años, pero había optado por no revelarla por respeto a Pampita.

La incomodidad de Moritán fue evidente, lo que llevó a María Belén Ludueña a intervenir. "No me gusta que pasen estas cosas, este programa tiene un sentido, no tiene el sentido de hacer daño a la gente, perdón", expresó visiblemente molesta.

Este momento de tensión culminó con Moritán pidiendo disculpas: "Discúlpenme, pido disculpas a la familia. Los trapitos sucios se lavan en casa". Luego añadió que esta no era la primera vez que este tipo de situaciones sucedía en su vida pública.

Desde el aire, el empresario se mostró agradecido por el apoyo de Ludueña, resaltando su sensibilidad ante el acontecimiento. "Sos una divina y te noto sensibilizada. No te preocupes, esto es algo que me viene pasando hace tiempo", cerró Moritán.